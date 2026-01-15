Δένδιας για Belharra: Θα είναι οι ισχυρότερες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη – Και οι 4 θα φέρουν τον πύραυλο ELSA

Μεγάλη μέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις χαρακτήρισε την άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό οπλικό σύστημα, με τεράστιες δυνατότητες, σημειώνοντας ότι και οι τέσσερις φρεγάτες Belharra θα φτάσουν στο επίπεδο του standard 2++. «Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, και οι 4 φρεγάτες θα φέρουν στρατηγικά όπλα και ειδικά τον νέο πύραυλο ELSA».

Σταδιακά ο πύραυλος αυτός και οι ανάλογοι εκτοξευτές Silver 70 θα τοποθετηθούν και στις τέσσερις φρεγάτες, τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

«Οι 4 φρεγάτες μας θα είναι οι ισχυρότερες που θα υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Δεν είναι υπερβολικό. Μιλάμε για άλλη εποχή, άπειρων δυνατοτήτων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας πως ο συμβολισμός της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με την μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας. «Πάμε σε μία τελείως διαφορετική εποχή, σε τελείως διαφορετικές Ένοπλες Δυνάμεις», επισήμανε.

Ερωτηθείς εάν με την απόκτηση των 4 φρεγατών, ανατρέπονται οι ισορροπίες στο Αιγαίο και στη θάλασσα, όπως έχει γίνει στον αέρα μετά την παραγγελία των Rafale και των F-35, ο κ. Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει να υπερέχει και δεν επιδιώκει να ανατρέψει οποιαδήποτε ισορροπία. «Επιδιώκει να αποτρέψει οποιονδήποτε σκέφτεται να αναθεωρήσει συνθήκες, να απειλήσει την κυριαρχία της χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώματα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι με την «Ατζέντα 2030» θα δημιουργηθούν οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του Ελληνισμού.

Σχετικά με το εάν οι κινήσεις αυτές προκαλούν εκνευρισμό στην Άγκυρα και αν η ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλάζει τη διπλωματική ισορροπία ανάμεσα στις δύο χώρες, είπε ότι «η Άγκυρα δεν έχει κανέναν λόγο να εκνευρίζεται γιατί η Ελλάδα δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου, παρά εξοπλίζεται για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου. Δεν απειλεί η Ελλάδα την Τουρκία το ανάποδο συμβαίνει. Οι ελληνικοί εξοπλισμοί δίνουν στον εκάστοτε επικεφαλής της κυβέρνησης τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται έχοντας την αίσθηση ότι η πατρίδα είναι ισχυρή και επομένως να μην υποκύπτει σε οποιαδήποτε πίεση ή εκβιασμό».