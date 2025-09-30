Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση Μπισμπίκη: «Πρόκειται για πλημμέλημα – Έπρεπε να είχε μείνει για αλκοτέστ»

Την υπόθεση με τον Βασίλη Μπισμπίκη και την όλη στάση του ηθοποιού γύρω από το τροχαίο που προκάλεσε στην περιοχή της Φιλοθέης, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το βράδυ της Δευτέρας (29/9). Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε εντατικοποίηση των ελέγχων αλκοτέστ σε όλη την Αττική.

Βασίλης Μπισμπίκης: H «τρελή πορεία» στη Φιλοθέη, το κρητικό γλέντι και οι μαρτυρίες – Στις 8 Οκτωβρίου η δίκη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με το τροχαίο για το οποίο ευθύνεται ο Βασίλης Μπισμπίκης κι ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση ζημιών σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος αμέσως μετά το περιστατικό, τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, γεγονός που ενεργοποίησε συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης τόνισε τις καινοτομίες του νέου νομοθετικού πλαισίου:

«Ο αναθεωρημένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ενσωματώνει το ποινικό τμήμα, στοιχείο που απουσίαζε από την προηγούμενη νομοθεσία. Προβλέπεται άμεση ποινική δίωξη, γι’ αυτό και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη επ’ αυτοφώρω με δικάσιμο εντός Οκτωβρίου».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι δεν παρεμβαίνει στη δικαστική διαδικασία για τον γνωστό ηθοποιό, τονίζοντας την ανάγκη αποζημίωσης των ζημιωθέντων και αποκατάστασης της αναστάτωσης που προκλήθηκε.

