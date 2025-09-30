Νίκολα Γιόκιτς: «Το σχέδιό μου είναι να παραμείνω για πάντα στους Νάγκετς» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΝΙΚΟΛΑ ΓΙΟΚΙΤΣ

Οι Ντένβερ Νάγκετς ετοιμάζονται να μπουν στη σεζόν 2025-26 με ξεκάθαρο στόχο: να επαναλάβουν την επιτυχία του 2023 και να κατακτήσουν ξανά το πολυπόθητο τρόπαιο του ΝΒΑ. Μπορεί το ρόστερ τους να υπέστη στοχευμένες αλλαγές, όμως ο βασικός λόγος που θεωρούνται εκ νέου φαβορί έχει όνομα και αυτό δεν είναι άλλο από αυτό του Σέρβου, Νίκολα Γιόκιτς.

Νίκολα Γιόκιτς: Θείος του Σέρβου σούπερ σταρ φέρεται να είναι μεταξύ των συλληφθέντων για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Ο σούπερ σταρ, που μπαίνει στη 11η του σεζόν στο ΝΒΑ (όλες με τη φανέλα του Ντένβερ), εμφανίστηκε ξεκάθαρος για το μέλλον του, βάζοντας τέλος (προσωρινά τουλάχιστον) στα σενάρια αποχώρησης: «Το σχέδιό μου είναι να παραμείνω για πάντα στους Νάγκετς», ξεκαθάρισε ο 30χρονος σέντερ κατά τη διάρκεια της σημερινής (29/9) media day.

Ο τρεις φορές MVP έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο ύψους 276 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο τον «δένει» με την ομάδα μέχρι και τη σεζόν 2026-27, με οψιόν παίκτη για το 2027-28. Αν και είναι νωρίς για προβλέψεις, εκτιμάται πως ο Γιόκιτς πιθανότατα θα απορρίψει την οψιόν και θα εξετάσει την ελεύθερη αγορά – όχι απαραίτητα για να φύγει, αλλά για να εξασφαλίσει καλύτερους οικονομικούς όρους από το Ντένβερ.

Από το Νο41 του ντραφτ στο Hall of Fame

Η ιστορία του Γιόκιτς μοιάζει με παραμύθι. Επιλέχθηκε στην 41η θέση του ντραφτ το 2014, όμως κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Σήμερα, θεωρείται όχι μόνο ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο, αλλά και σίγουρος μελλοντικός Hall of Famer.

Έχει ήδη κατακτήσει τρία βραβεία MVP, επτά παρουσίες σε All-Star Games και φυσικά, οδήγησε τους Νάγκετς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους το 2023. Το 2025-26 βρίσκει τον ίδιο στην κορυφή και τους Νάγκετς με ενισχυμένο ρόστερ, έτοιμους για μια νέα πορεία τίτλου.

Μια ομάδα χτισμένη γύρω από τον Γιόκιτς

Οι προσθήκες του καλοκαιριού, όπως οι Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, Κάμερον Τζόνσον και Γιόνας Βαλαντσιούνας, προσφέρουν βάθος σε μια ομάδα που ήδη διαθέτει ισχυρό κορμό με τους Τζαμάλ Μάρεϊ, Άαρον Γκόρντον και Μπρους Μπράουν.

Ο Γιόκιτς παραμένει ο απόλυτος ηγέτης. Ένας παίκτης με μοναδικό επιθετικό ταλέντο, που παρότι δεν διακρίνεται για τη σωματική του δύναμη ή την αθλητικότητα, αλλάζει τα δεδομένα με το μυαλό, την τεχνική και την ψυχραιμία του.

Το επόμενο βήμα για τον Σέρβο σούπερ σταρ; Να οδηγήσει τους Νάγκετς ξανά στην κορυφή. Το έχει ξανακάνει – και με το νέο ρόστερ στο πλευρό του, τίποτα δεν μοιάζει ακατόρθωτο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα χάνει το «τρένο» των κλινικών μελετών- Απορροφά μόλις το 0,27% των ευρωπαϊκών επενδύσεων

Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε ευτυχία και επιτυχίες – Τι συμβουλεύει ψυχολόγος του Columbia

Νέα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος: Αύριο οι ανακοινώσεις των παρόχων – Τι είπε ο Παπασταύρου

Όμιλος AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Το YouTube επαναφέρει κανάλια που είχαν αποκλειστεί για παραπληροφόρηση σχετικά με τον Covid και… όχι μόνο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:30 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ισπανία: 19χρονος τερματοφύλακας νεκρός έπειτα από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αγώνα

Ο Ραούλ Ραμίρεθ Οσόριο, τερματοφύλακας της πέμπτης κατηγορίας της Ισπανίας, πέθανε σε ηλικία 1...
22:25 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Διαγνώστηκε με κορονοϊό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, απουσίασε από την media day της ομάδ...
10:57 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην GBL – Πώς μπορείτε να τα προμηθευτείτε

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι από σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι ...
10:12 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονίζει η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου» – Η μάχη της Μαράια με την επιλόχειο κατάθλιψη

Σε μια συγκλονιστική ανάρτηση προχώρησε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ριντλσπρίγκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης