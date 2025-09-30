Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Έιντα

Μπορεί η Σίσσυ Χρηστίδου να είναι μια καταπληκτική μητέρα που αφιερώνει όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο στα παιδιά της, όμως είναι εξίσου και μια υπέροχη νονά. Έχοντας βαφτίσει την κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Έιντα, η Σίσσυ Χρηστίδου δεν παραλείπει να είναι στο πλευρό της βαφτιστήρας της, περνώντας ευχάριστες στιγμές μαζί της.

Χρήστος Βέργαδος για τη συνεργασία του με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν είχα τη δυνατότητα και τον χρόνο να δείξω τις συνταγές»

Αυτή τη φορά, η γνωστή παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με την Έιντα, στο οποίο έχουν η μία το χέρι της μέσα στο χέρι της άλλης.

Η φωτογραφία αυτή όπως ήταν αναμενόμενο συγκέντρωσε δεκάδες τρυφερά σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου.

