Χαρακόπουλος: «Αυτοί που μιλούν για δεδομένα χάσματα, θα διαψευστούν για άλλη μια φορά όταν φτάσει η ώρα της κάλπης»

«Σηκώθηκε πολύ κουρνιαχτός για την τροπολογία αυτή και επιχειρεί να επισκιάσει τα πραγματικά γεγονότα» τόνισε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, αναφερόμενος στη ρύθμιση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Νομίζω ότι μιλούμε για μία ρύθμιση η οποία είναι αυτονόητη σε όλο τον κόσμο. Ο Άγνωστος Στρατιώτης παντού είναι ένας τόπος ιερός που αντιμετωπίζεται και πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους με σεβασμό. Έχουμε δηλαδή το δικαίωμα τιμής στη μνήμη από τη μία μεριά και το δικαίωμα διαδήλωσης, συνάθροισης, συγκεντρώσεων από την άλλη. Κανείς δεν απαγορεύει το δεύτερο και δεν πρέπει το δεύτερο να έρχεται σε αντιδιαστολή με το πρώτο» σημείωσε ο κ. Χαρακόπουλος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤnews.

Ερωτηθείς, εάν οι αποστάσεις Δένδια δημιουργούν πρόβλημα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ο κ. Χαρακόπουλος επισήμανε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη σχετική τροπολογία μαζί με άλλους έξι συναρμόδιους υπουργούς και χθες με φυσική παρουσία ψήφισε στην ονομαστική ψηφοφορία.

Κληθείς να σχολιάσει ότι η δήλωσή του θεωρήθηκε από κάποιους,, αμφίσημη, ανέφερε «εγώ να δεχθώ ότι μπορεί κάποιοι να διάβασαν ως αμφίσημη τη δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά στο τέλος της ημέρας σημασία έχει κανείς τι υπογράφει και τι ψηφίζει. Νομίζω αυτό έχει σημασία και η ρύθμιση αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Οριοθετείται ένας χώρος που πρέπει να είναι χώρος απόδοσης τιμής σε όσους έπεσαν υπέρ πατρίδος στους αγώνες του Έθνους. Νομίζω είναι μία ορθή ρύθμιση. Έπρεπε να γίνει πράξη και καλώς έγινε πράξη».

«Αυτοί που μιλούν για δεδομένα χάσματα, θα διαψευστούν για άλλη μια φορά όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. Όσον αφορά την ανθρώπινη διάσταση, όλοι όσοι τοποθετήθηκαν δημόσια από την Κυβέρνηση ή από την Νέα Δημοκρατία, διαχώρισαν τον ανθρώπινο πόνο και το αίτημα που θέτει ένας χαροκαμένος πατέρας, τα ζητήματα και τα ερωτήματα που ζητούν να απαντηθούν από την νομική διάσταση και ξεκαθαρίσαμε ευθέως ότι, η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπαγορεύσει στην Δικαιοσύνη, σε μία χώρα που έχει κράτος δικαίου, σε μία δημοκρατία όπου είναι βασικός πυλώνας η διάκριση των εξουσιών.

Αυτά λοιπόν και ο κ. Δένδιας και άλλα στελέχη που τοποθετηθήκαμε δημόσια, τα επισημάναμε. Νομίζω ότι καλώς η Δικαιοσύνη προχώρησε, όλοι θα θέλαμε με ταχύτερους ρυθμούς να είχαν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις, μακάρι, αλλά δεν μπορεί εμείς, σας είπα να υπαγορεύσουμε τις αποφάσεις στην Δικαιοσύνη ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης.

Το θετικό είναι ότι του χρόνου στις 23 Μαρτίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ξεκινά η πολύκροτη αυτή δίκη και ενώπιον του ελληνικού λαού, είναι μια δημόσια δίκη, θα τεθούν όλα τα δεδομένα, διότι μέχρι τώρα βλέπουμε να ανασύρονται κάποια σημεία της δικογραφίας για να δημιουργούνται εντυπώσεις, γιατί είναι εμφανής η προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου αυτής της ανείπωτης τραγωδίας από κάποιες πολιτικές δυνάμεις» συμπλήρωσε ο κ. Χαρακόπουλος.

Ως προς το ότι υπάρχει παράλληλα η κριτική από την πλευρά του κ. Αντώνη Σαμαρά και οι πληροφορίες για συγκρότηση νέου κόμματος, αλλά και οι αιχμηρές τοποθετήσεις του κ. Κώστα Καραμανλή, ο κ. Χαρακόπουλος έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Η Νέα Δημοκρατία έχει εύρος παράταξης. Για να έχει ένα κόμμα εύρος παράταξης πρέπει να έχει τη δύναμη να φιλοξενεί και διαφορετικές πολλές φορές απόψεις και να προχωρεί σε συνθέσεις. Δεν μπορεί όλοι να συμφωνούμε σε όλα.

Συμφωνούμε στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, στις βασικές αξίες και αρχές που έθεσε ο ιδρυτής της παράταξής μας και βεβαίως στο πρόγραμμα το κυβερνητικό με το οποίο εμπλεκόμαστε και είναι σαφής η εντολή των πολιτών να το υλοποιήσουμε.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, που για πολλά χρόνια υπήρξε ηγέτης της παράταξης και κυβέρνησε και τον τόπο αφήνοντας ένα σαφέστατο στίγμα διακυβέρνησης, έθεσε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα παγκόσμια και ευρωπαϊκά προβλήματα και νομίζω ότι είναι ζητήματα που όλους μας προβληματίζουν και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

Ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, που βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας, έχω κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι θεωρώ ότι ο φυσικός του χώρος είναι η Νέα Δημοκρατία και ελπίζω να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να επανέλθει στο σπίτι του, στην παράταξη με την οποία έγινε πρωθυπουργός και κράτησε όρθια την Ελλάδα σε πολύ δύσκολες στιγμές για την πατρίδα, στην συγκυβέρνηση με το τότε πιο υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου».

Απαντώντας στην κριτική ότι ενδεχομένως στους υψηλούς τόνους που επικρατούν στην πολιτική ζωή συνετέλεσε και ο χρονισμός της κατάθεσης της τροπολογίας στη Βουλή, ο κ. Χαρακόπουλος είπε χαρακτηριστικά «θα έλεγα ότι η ρύθμιση αυτή άργησε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το ζητούμενο είναι να δούμε αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και λυπούμαι που και κόμματα που πίστευα ότι είναι πιο θεσμικά υπεύθυνα, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Περίμενα ότι το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί πιο θεσμικά υπεύθυνο σε αυτή τη θέση».

«Βλέπω μία αναστάτωση, έναν εκνευρισμό στο σύνολο της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και ελάσσονος. Προφανώς έχει να κάνει με τις ανακατατάξεις που δημιουργούνται. Προφανώς έχει να κάνει με το πλέον πιθανό ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ακόμη κόμματος» προσέθεσε.

Ερωτηθείς πόσο προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία ένα νέο κόμμα Τσίπρα, αντέτεινε ότι εκείνο που με το οποίο προβληματίζεται είναι ο κατακερματισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Δεν είναι θετικό για το πολιτικό σύστημα τέτοιος κατακερματισμός. Χρειάζεται να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ένας βασικός πόλος εξουσίας. Και δυστυχώς για τη χώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό καμιά φορά δεν λειτουργεί θετικά και για την κυβέρνηση. Δημιουργεί φαινόμενα εφησυχασμού και ενίοτε δημιουργεί και φαινόμενα αποσυσπείρωσης στην κομματική μας βάση, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα αντίπαλο δέος που μπορεί με αξιώσεις να διεκδικεί την εξουσία», είπε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Όσο αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις, ο κ. Χαρακόπουλος έκανε λόγο για μια δυσώδη υπόθεση. «Είναι θετικό ότι έχει σπάσει αυτό το απόστημα. Είναι θετικό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη όχι μόνο μια Εξεταστική Επιτροπή που θα δει τι έφταιξε όλα αυτά τα χρόνια και οδηγηθήκαμε σε αυτή τη σκανδαλώδη υπόθεση που προκαλεί κάθε έντιμο και τίμιο αγρότη και κτηνοτρόφο, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη και δικαστήρια ανά τη χώρα, για όσα πρωτάκουστα, πραγματικά σοκαριστικά πληροφορούμαστε για την κατάχρηση ευρωπαϊκού χρήματος.

Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θετικό ότι σπάει αυτό το απόστημα. Η ευθύνη της Πολιτείας τώρα είναι πρώτον, να ανακτήσει τα παρανόμως καταβληθέντα από όσους καταχράστηκαν ευρωπαϊκό χρήμα, ευρωπαϊκά κονδύλια που έπρεπε να φτάσουν σε άλλους. (…)

Ήδη έχουν υπάρξει κάποια θετικά δείγματα γραφής με πάνω από 1.000 ΑΦΜ στα οποία δεσμεύτηκαν 22 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο είναι να υπάρξει ένα απόλυτα διαφανές σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων. Αν δεν υπάρξει αυτό, ήδη έχουν σταλεί δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη χώρα, ότι θα σταματήσει η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς την Ελλάδα. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα απόλυτα διαφανές σύστημα καταβολής των επιδοτήσεων και αυτό κάνει η κυβέρνηση με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και το τρίτο είναι να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατόν οι επιδοτήσεις στους αγρότες μας γιατί αυτή τη στιγμή, εδώ και μήνες υπάρχει ένας έντονος αναβρασμός και οργή, γιατί εκ των πραγμάτων επιβλήθηκε μία τρόπον τινά στάση πληρωμών, σε μία περίοδο που έχουμε και το πρόβλημα της ευλογιάς στους κτηνοτρόφους μας που είναι πάρα πολύ οξύ» ανέφερε καταλήγοντας.