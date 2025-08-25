Απότομη προσγείωση της Άγκυρας για τα F-35

Τελικά, όπως φαίνεται, τα θερμά λόγια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα χαμόγελα και οι φιλοφρονήσεις δεν έχουν κάποια πρακτική αξία. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να σκέφτεται τώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από τη συνάντησή τους, που έγινε τον Ιούνιο στο βασιλικό ανάκτορο της Ολλανδίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Τούρκος Πρόεδρος βγήκε με τη βεβαιότητα ότι θα παρακαμφθούν τα εμπόδια για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Άλλωστε, έτσι είπε και στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο της επιστροφής στην Τουρκία.

Από ό,τι φαίνεται όμως η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει και παραμένει αρνητική όσο η γειτονική μας χώρα εξακολουθεί να κατέχει τους ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικούς πυραύλους S-400.

Η απάντηση

Aυτό προκύπτει ξεκάθαρα από την απάντηση που έδωσε το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε επιστολή που του έστειλαν 40 μέλη του Κογκρέσου, με επικεφαλής τον ομογενή βουλευτή Κρις Πάππας, λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως αφοσιωμένες στην εφαρμογή του νόμου CAATSA, της νομοθεσίας δηλαδή που μπλοκάρει την Τουρκία από την απόκτηση F-35 λόγω της κατοχής του ρωσικού συστήματος των S-400.

Όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή προς τα μέλη του Κογκρέσου «η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400 δεν έχει αλλάξει και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ είναι γνωστές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται από το άρθρο 1.245 του νόμου για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020».

Ο Κρ. Πάππας είχε τεθεί επικεφαλής μιας διακομματικής πρωτοβουλίας που συγκροτήθηκε και συνέταξε επιστολή με αποδέκτη τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 7 Αυγούστου, δηλαδή λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στη Χάγη. Ο διακηρυγμένος στόχος των ομογενών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων που συνέταξαν την επιστολή (Κρ. Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη και Ντίνα Τάιτους) ήταν να αποτρέψουν τις προσπάθειες της Τουρκίας να απαλλαγεί από τις κυρώσεις του νόμου CAATSA και να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η επιστολή είχε συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη από έναν ευρύ συνασπισμό οργανώσεων με επιρροή στην Ουάσιγκτον, μεταξύ των οποίων το American Jewish Committee (AJC), το American Friends of Kurdistan, το Armenian National Committee of America (ANCA), το Coordinated Effort of Hellenes, το CUFI Action Fund, το FDD Action, το Hellenic American Leadership Council (HALC), το Middle East Forum (MEF) και η ΠΣΕKA (Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα / International Coordinating Committee – Justice for Cyprus).

«Σαφείς όροι»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην απάντησή του επαναλαμβάνει τα τετριμμένα, ότι δηλαδή «η αμυντική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία παραμένει ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας τόσο των ΗΠΑ όσο και του ΝΑΤΟ» και ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να συνεργαστούν με την Τουρκία σε κοινούς στόχους και να εμπλακούν σε διάλογο για την επίλυση διαφορών». Ωστόσο, επισημαίνει πως σε ό,τι αφορά τα F-35 υπάρχουν σαφείς όροι και αυτοί έχουν κοινοποιηθεί με ξεκάθαρο τρόπο στην Τουρκία.

«Εχουμε εκφράσει τη δυσαρέσκειά μας για την απόκτηση από την Άγκυρα του συστήματος S-400 και έχουμε καταστήσει σαφή τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αξιολόγησής μας για την εφαρμογή των κυρώσεων του CAATSA», αναφέρει χαρακτηριστικά η απάντηση.

Την επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τον Κρ. Πάππας και τους 40 βουλευτές υπογράφει ο Πολ Γκουλιανόνι, ανώτερος αξιωματούχος του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όμως για τους επαΐοντες δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απάντηση έχει την έγκριση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μ. Ρούμπιο, στον οποίο άλλωστε απευθυνόταν και η επιστολή. Αυτό έχει βαρύνουσα σημασία για τη στάση των ΗΠΑ στο θέμα, καθώς ο Ρούμπιο κερδίζει έδαφος στην κυβέρνηση Τραμπ και διεκπεραιώνει όλο και πιο δύσκολες αποστολές, όπως το να λύσει το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Διόλου τυχαία, άλλωστε, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έσπευσε να ζητήσει τηλεφωνική ακρόαση από τον Αμερικανό ομόλογό του την περασμένη Τετάρτη, προφανώς για να διερευνήσει τις αμερικανικές προθέσεις σε σχέση με τα F-35.

