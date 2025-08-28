ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη

Δείτε live την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη με πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Στην εκδήλωση και στις συναντήσεις συμμετέχουν από την κυβέρνηση και τη ΝΔ: Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Ν. Παπαθανάσης, Στ. Παπασταύρου, Ν. Ταγαράς, Στ. Καλαφάτης, Α. Γεωργιάδης, Μ. Χρυσοχοιδης, Τ. Θεοδωρικάκος, Λ. Τσαβδαρίδης, Σ. Ζαχαράκη, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Βρούτσης, Ν. Κεραμέως, Χρ. Δήμας, Κ. Κυρανάκης, Ν. Ταχιάος, Λ. Μενδώνη, Α. Σκέρτσος, Γ. Μυλωνάκης, Θ. Κοντογεώργης, Κ. Γκιουλέκας, Μ. Μπεκίρης, Γ. Ευθυμίου, Θ. Νέζης, Κ. Σκρέκας, Γ. Σμυρλής, Α. Σδούκου, Ζ. Ιωακείμοβιτς.