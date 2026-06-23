Αντώνης Σαμαράς για τη νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες: Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική

Τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους δανειολήπτες σχολίασε με δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι «η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προ ημερών παρέμβασή μου, για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις» και συνεχίζει:

«Ωστόσο δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο», τονίζει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.