Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: Τον κ. Τσίπρα τον είχε διαψεύσει η ίδια η Φώφη Γεννηματά – Αδιανόητο να συνεχίζεται αυτή η ιστορία, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει

Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Realfm 97,8.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στα όσα είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 για την πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας στην Φώφη Γεννηματά.

«Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα που έχει προκύψει σοβαρό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Εν ζωή της Φώφης έχει πει ο κ. Τσίπρας, σε εσάς το είπε , ότι υπήρξε πρόταση. Τον έχει διαψεύσει εν ζωή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ τότε με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου και συνεχίζει το ίδιο και μετά θάνατον. Δηλαδή είναι σοβαρά και ηθικά αυτά τα πράγματα; Δηλαδή να επιμένει σε ένα ψέμα, το οποίο τι θέλει να πει; Ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμμένο ήταν στο Ζάππειο. Τι θέλει λοιπόν να πει ο ‘ποιητής’ και για έναν άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή;», αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εγώ θεωρώ αδιανόητο αυτή η ιστορία ενώ έχει διαψευστεί πριν από χρόνια να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει ο κ. Τσίπρας, τι θέλει να πετύχει», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.