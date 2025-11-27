Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: Τον κ. Τσίπρα τον είχε διαψεύσει η ίδια η Φώφη Γεννηματά – Αδιανόητο να συνεχίζεται αυτή η ιστορία, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης

Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Realfm 97,8.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στα όσα είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 για την πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας στην Φώφη Γεννηματά.

«Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα που έχει προκύψει σοβαρό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Εν ζωή της Φώφης έχει πει ο κ. Τσίπρας, σε εσάς το είπε , ότι υπήρξε πρόταση. Τον έχει διαψεύσει εν ζωή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ τότε με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου και συνεχίζει το ίδιο και μετά θάνατον. Δηλαδή είναι σοβαρά και ηθικά αυτά τα πράγματα; Δηλαδή να επιμένει σε ένα ψέμα, το οποίο τι θέλει να πει; Ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμμένο ήταν στο Ζάππειο. Τι θέλει λοιπόν να πει ο ‘ποιητής’ και για έναν άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή;», αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εγώ θεωρώ αδιανόητο αυτή η ιστορία ενώ έχει διαψευστεί πριν από χρόνια να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει ο κ. Τσίπρας, τι θέλει να πετύχει», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι είναι και ποια η διαφορά τους με τις Ατομικές – Χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσε...

Μητσοτάκης: Επιστρέφουμε το οικονομικό μέρισμα στους πολίτες από την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:05 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: Εάν είχα κάνει στη χώρα τη ζημιά που έχουν κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, δεν θα μπορούσα να πιώ καφέ στο Σύνταγμα

Στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης...
11:41 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής

«Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής», τόν...
11:32 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Παρακολουθήστε απευθείας την εισήγηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του ...
09:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη

Αίτημα για την «έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη» κατέθεσαν απ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»