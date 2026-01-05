Ανδρουλάκης σε Βαρθολομαίο: Κάθε συνάντηση μαζί σας είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης, σοφίας και διορατικότητας

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, δηλώνοντας πως «κάθε συνάντηση μαζί σας είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης, σοφίας και διορατικότητας».
  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ως πολύ σημαντικά τα λόγια του κ. Ανδρουλάκη στην Τένεδο και ευχήθηκε να συνεχιστεί η παράδοση των Θεοφανίων στο Φανάρι.
  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης περιέγραψε τις ιστορικές στιγμές στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης του προσέφερε ομοιότυπη έκδοση της Οδύσσειας του Καζαντζάκη.
Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Για τέταρτη συναπτή χρονιά έχω την τιμή να γιορτάζουμε  τα Θεοφάνια μαζί με τους εκατοντάδες προσκυνητές που έρχονται εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτές τις γιορτινές μέρες» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί φέτος το καλοκαίρι μου δώσατε τη δυνατότητα να ζήσω μια συγκινητική εμπειρία, όταν σας συνόδευσα στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τένεδο».

Αναφερόμενος στη διεθνή εμβέλεια και την προσωπικότητα του Πατριάρχη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί κάθε συνάντηση μαζί σας είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης, σοφίας και διορατικότητας, γιατί σε αυτές τις κρίσιμες για την ανθρωπότητα στιγμές που κερδίζει έδαφος η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο νόμος του ισχυρού σε βάρος του διεθνούς δικαίου αυτά τα μαθήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εύχομαι το 2026 να φέρει περισσότερα αισιόδοξα μηνύματα για την ανθρωπότητα, περισσότερη ειρήνη και ευημερία».

Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ως πολύ σημαντικά τα λόγια που εκφώνησε ο κ. Ανδρουλάκης στα θυρανοίξια του ορθόδοξου ναού προ μηνών στην Τένεδο και ευχήθηκε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια η παράδοση που έχει δημιουργηθεί να γιορτάζει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τα Θεοφάνια στο Φανάρι.

«Ευχές στην πατρίδα σας την Κρήτη και με τον Κρητικό Άγιο Χαλκηδόνος σας ευχόμαστε τα βέλτιστα» τόνισε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη διάρκεια της συζήτησης του με τον κ. Ανδρουλάκη περιέγραψε τις ιστορικές στιγμές, που έλαβαν χώρα στη Νίκαια της Μικράς Ασίας όπου μαζί με τον Πάπα Λέοντα τίμησαν τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 μ.Χ.

Δώρισε μάλιστα σχετικό αναμνηστικό της κοινής δήλωσης των δύο θρησκευτικών ηγετών στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος με τη σειρά του προσέφερε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ομοιότυπη έκδοση του 1938 της Οδύσσειας του Νίκου Καζαντζάκη.

