Αλέξης Τσίπρας: Οι τρεις «σταθμοί» του μέχρι να ιδρύσει το νέο κόμμα

Η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, καθώς όλο και περισσότερα κομμάτια συνθέτουν το παζλ της ίδρυσης ενός νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παρασκηνιακές ζυμώσεις είναι έντονες, με συντροφικά βλέμματα να συναντιούνται σε γραφεία, δείπνα, ακόμη και σε παραλίες, ενώ το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος όχι μόνο δεν διαψεύδεται, αντιθέτως είναι πλέον ξεκάθαρο ότι προετοιμάζεται με ορίζοντα το νέο έτος.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Από την ημέρα που αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας δεν μίλησε πολύ, αλλά άφηνε μικρά και υπολογισμένα ίχνη επιστροφής. Είναι σαφές πως ήταν το σχέδιο του «rebranding», το οποίο είχε απαθανατιστεί να κρατά στα χέρια του τον Μάρτιο του 2024 μέσα στο αεροπλάνο επιστρέφοντας από το Παρίσι.

Το πρώτο δυνατό σήμα ήρθε με το μανιφέστο του, υπό τον τίτλο «Νέα εθνική πυξίδα», ένα πολιτικό κείμενο που δεν έμεινε στα ιδεολογικά. Αντίθετα, άνοιξε παράθυρο για μια νέα πολιτική πρωτοβουλία που δεν θα λειτουργήσει εντός του υφιστάμενου ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έξω και πέρα από αυτόν.

«Πολιτικό μέτωπο»

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλ. Τσίπρας έχει πλέον λάβει την απόφαση να προχωρήσει. Ο σχεδιασμός αφορά τη δημιουργία ενός «ευρύχωρου» φορέα, με κεντροαριστερό πρόσημο αλλά και ρίζες στη ριζοσπαστική Αριστερά. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για προσωπικό κόμμα, αλλά για «πολιτικό μέτωπο» με επιλεγμένα στελέχη από την παλαιά φρουρά, νέα πρόσωπα από την κοινωνία και με στήριξη από απογοητευμένους ψηφοφόρους άλλων κομμάτων.

Στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού είχαν επαφές το προηγούμενο διάστημα με στελέχη που είχαν αποχωρήσει ή είχαν παραμεριστεί τα τελευταία χρόνια. Τα ονόματα της Λούκας Κατσέλη, του Νίκου Μπίστη, της Ρένας Δούρου και του Γιάννη Δραγασάκη ακούγονται συχνά στις συζητήσεις που γίνονται «εκτός κάμερας».

Παράλληλα, καταγράφεται έντονη κινητικότητα στο διαδίκτυο, σε πυρήνες πρώην μελών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε δίκτυα νέων επιστημόνων και ακτιβιστών που αποστασιοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει αίσθηση ότι μια νέα αρχιτεκτονική για την Κεντροαριστερά διαμορφώνεται με άξονα τον Τσίπρα και αυτή τη φορά ο στόχος δεν είναι απλώς η πολιτική επιβίωση, αλλά η στρατηγική ανατροπή των συσχετισμών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συνεχόμενες εκλογικές αποτυχίες και τη νέα ηγεσία Κασσελάκη, δείχνει αποδυναμωμένος, χωρίς σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό και με εσωτερικές διαρροές. Στελέχη του -ακόμη και όσα παραμένουν επισήμως στο κόμμα- ήδη συνομιλούν με τον πυρήνα Τσίπρα για ενδεχόμενη «μετακόμιση». Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, δεν καταφέρνει να εκμεταλλευτεί τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας κινείται πιο κοντά στον χώρο του λαϊκιστικού ριζοσπαστισμού. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κενό το οποίο ο Αλ. Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να καλύψει. Όπως σχολιάζουν αρκετά στελέχη, συνεργάτες αλλά και πολιτικοί αναλυτές, «η συγκυρία δεν είναι απλώς κατάλληλη, είναι σχεδόν προσχεδιασμένη».

Δημοσκοπήσεις

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος (άνω του 20%) θα έβλεπε θετικά την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα. Στηρίγματα καταγράφονται κυρίως σε νεότερες ηλικίες, αστικά κέντρα και πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας, του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και από το ΚΚΕ. Ωστόσο, η κοινωνική βάση είναι ακόμη διάσπαρτη και η κόπωση από το παρελθόν δεν έχει εξαλειφθεί. Το στοίχημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο να συγκροτηθεί ένα νέο κόμμα, αλλά να πείσει για το «νέο» που φέρνει. Με ποιους, με ποιον λόγο, με ποια πολιτική. Ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει πως η επανάληψη χωρίς υπέρβαση θα οδηγήσει απλώς σε ανακύκλωση. Είναι βέβαιο πάντως πως θα ανακατέψει πλήρως την τράπουλα. Το ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να αποδυναμωθεί, ενώ ήδη στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει γκρίνια για τη στασιμότητα του κόμματος. Όσον αφορά την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας, ένα «κόμμα Τσίπρα» μπορεί να λειτουργήσει σαν μαγνήτης ψηφοφόρων, οδηγώντας σε μετακινήσεις ή σε ανακάτεμα στρατηγικών συμμαχιών.

Η προοπτική ενός νέου κόμματος από τον Τσίπρα προμηνύει την αναβίωση της πολιτικής του αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται δημοσκοπικά σταθερή, όμως είναι φανερό ότι ένα νέο προοδευτικό σχήμα με σαφές ηγετικό πρόσημο θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτικό ρήγμα. Οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι η επάνοδος Τσίπρα λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός, σε πρόσφατη ομιλία του, τόνισε την ανάγκη «πολιτικής σταθερότητας απέναντι στις φαντασιώσεις ανακύκλωσης του παρελθόντος». Το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να ξαναδώσει νόημα σε μια «πολωμένη» αναμέτρηση, κάτι που το πολιτικό σύστημα είχε αρχίσει να στερείται.

Πόλος

Στελέχη της Ν.Δ. αναγνωρίζουν ότι, παρά την κόπωση του κόσμου από την προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας παραμένει ο μόνος προοδευτικός πόλος με ευρύ αναγνωρίσιμο ηγετικό προφίλ. Το ενδεχόμενο να συγκροτήσει μια νέα, οργανωμένη δύναμη, αλλάζει τις ισορροπίες. Και ίσως αναγκάσει και το Μαξίμου να αναθεωρήσει τη στρατηγική του. Ο Αλ. Τσίπρας ετοιμάζεται να παίξει ξανά κεντρικό ρόλο. Όχι ως αναβίωση του χθες, αλλά ως νέα πρόταση του αύριο, με όλα τα ρίσκα που αυτό συνεπάγεται.

Όλα δείχνουν πως το 2026 δεν θα είναι μια απλή προεκλογική χρονιά. Θα είναι η αρχή μιας νέας πολιτικής εποχής, όπου η μονομαχία Τσίπρα – Μητσοτάκη θα αποκτήσει νέο περιεχόμενο και, πιθανόν, νέα δυναμική. Ήδη θα έχουν την πρώτη «άτυπη» στη Θεσσαλονίκη, καθώς πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Αλ. Τσίπρας θα μιλήσει στο συνέδριο του «Economist» απαντώντας στο ερώτημα για το αν η Ελλάδα έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Και με την ευκαιρία αυτή, θα παρουσιάσει τη δική του οικονομική πλατφόρμα.

Το επόμενο ορόσημο είναι το βιβλίο του, που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, με το οποίο ο Αλ. Τσίπρας θα δώσει τις οριστικές απαντήσεις του για τα γεγονότα την περίοδο της διακυβέρνησής του. Θα ακολουθήσουν -με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου- περιοδείες και επισκέψεις σε πολλές ελληνικές πόλεις, ενώ στις αρχές του 2026 θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για τον νέο φορέα, που όπως λένε άνθρωποι που συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό, πιθανόν να εμφανιστεί επισήμως τον Μάρτιο.

