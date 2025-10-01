Αλεξιάδης στον Realfm 97,8: Όλες οι βαρύγδουπες προβλέψεις για «κόμμα Τσίπρα» έχουν διαψευστεί

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Τρύφων Αλεξιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Ειδικότερα για την επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη στον πρόεδρο της Εξεταστικής, με την οποία τίθεται στην διάθεση της Επιτροπής για να καταθέσει ο Τρύφων Αλεξιάδης είπε ότι «είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν είναι βήμα προς τα πίσω, προς τα μπροστά είναι. Αλλά αυτό το οποίο έχει μείνει στην κοινή συνείδηση, αυτό που είναι βεβαιότητα στους πολίτες και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο θέμα των Τεμπών η κυβέρνηση κάνει μία λυσσαλέα προσπάθεια συγκάλυψης και αυτό έχει εξοργίσει τους πολίτες».

Για τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Τρύφων Αλεξιάδης τόνισε ότι «πρώτα από όλα υπάρχουν πάρα πολλές προβλέψεις ότι θα έκανε κόμμα τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Όλες αυτές οι βαρύγδουπες προβλέψεις έχουν διαψευστεί».

Αναφορικά με τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ ο Τρύφων Αλεξιάδης σχολίασε ότι «δεν θα αντιγράψω την καταστροφολογία της ΝΔ που μας κατήγγειλε την περίοδο 2015 -2019 ακόμη και για νομοσχέδια που είχε ψηφίσει η ίδια. Βεβαίως και υπάρχουν θετικά μέτρα. Στην κατάσταση που είναι ο κόσμος ό,τι και να δοθεί και ένα ευρώ, είναι θετικό. Δεν απαντούν όμως τα μέτρα της κυβέρνησης στα προβλήματα της κοινωνίας».