Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: Η κυβέρνηση έχει επενδύσει στη συσσώρευση εσόδων από τον ΦΠΑ για να κάνει οικονομική πολιτική

πολιτική

Αχτσιόγλου

Για τα μέτρα που εξήγγειλε στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας αλλά και τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση μίλησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα Realfm 97,8.

«Παρακολουθούμε εδώ και έξι χρόνια ένα σταθερό μοτίβο στην ΔΕΘ. Όλη την χρονιά μαζεύει στην πραγματικότητα χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό μέσα από μία υπερφορολόγηση κυρίως των χαμηλών στρωμάτων κυρίως μέσω του ΦΠΑ γιατί από εκεί έχουμε τρομακτικά υπερέσοδα και μετά έρχεται στην ΔΕΘ αφού έχει συμβεί αυτή η αφαίμαξη να μοιράσει ένα μέρος αυτών και να πει ότι ‘τώρα πρέπει να με συγχαρείτε για αυτές τις παροχές που έδωσα’. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι φέτος μέχρι στιγμής το πλεόνασμα που έχει συγκεντρωθεί είναι 8,7 δισ. και ο Πρωθυπουργός εξήγειλε μέτρα 1,7 δισ.», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

Και πρόσθεσε: «Έχουν επενδύσει σε αυτή την συσσώρευση εσόδων από τον ΦΠΑ για να κάνουν οικονομική πολιτική, δηλαδή η συσσώρευση εσόδων από τον ΦΠΑ που είναι ξαναλέω τρομακτική τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε αφαίμαξη οικονομική κυρίως τα λαϊκά στρώματα».

Για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας η βουλευτής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι «ένα μήνυμα που βλέπω ότι εκπέμπεται από αυτό το νομοσχέδιο στους εργαζόμενους είναι ότι δεν μπορούν να ζήσουν με το 8ωρο. Είναι σαν να τους λέει αυτό το υπουργείο και η κυβέρνηση ότι ‘ξέχνα ότι μπορείς να δουλεύεις 8ωρο και να επιβιώνεις ικανοποιητικά στην ζωή σου’. Πρέπει να δουλεύεις 13ωρο, 14ωρο πρέπει να εξαντλήσετε με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την προσωπική σου ζωή».

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε: «Θα σας απαντήσω ειλικρινά, χωρίς ίχνος ναρκισσισμού, μην εκληφθεί έτσι. Εγώ νομίζω ότι αν εκείνες οι εκλογές είχαν καταλήξει αλλιώς, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ως πόλος που μέχρι τότε ήταν, ένας έτερος πόλος στην Δεξιά του προοδευτικού χώρου που κατάφερνε να συσπειρώνει εκεί την αντιπολιτευτική δύναμη, θα είχε κατορθώσει να έχει μια σοβαρή και αξιοπρεπή παρουσία αυτά τα χρόνια με σοβαρές και στοιχειοθεμένες, τεκμηριωμένες προγραμματικές θέσεις και θα μπορούσε να διεκδικήσει την διακυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Νομίζω ότι θα είχε διασφαλιστεί δηλαδή η δυνατότητα να αποτελεί έναν τέτοιο πόλο και να δώσει μία προοπτική και μία διέξοδο στους πολίτες».

«Τα όσα μεσολάβησαν οδήγησαν τον χώρο στο να μην έχει αξιοπιστία και να χάσει και πολύ μεγάλο μέρος μίας σοβαρότητας που είχε, κατά τη γνώμη μου, το προηγούμενο διάστημα, καθώς είχε ασκήσει και διακυβέρνηση με σημαντικά αποτελέσματα και στην οικονομία και στην κοινωνική προστασία, στην προστασία των εργαζομένων. Τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης του προοδευτικού αριστερού χώρου είναι ο κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση», υπογράμμισε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Ακούστε το ηχητικό:

