«Η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν».

Αυτό απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, απαντώντας σε σχόλια χρηστών σχετικά με τις ανακοινώσεις του υπουργείου για το take away.

Ο κ. Γεωργιάδης, λίγο νωρίτερα είχε γράψει: «Συγγνώμη για την αναστάτωση αλλά αυτό το μέτρο που αποφασίστηκε χθες υπό τις προτάσεις της επιτροπής δεν μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί. Ασφαλώς πρέπει να τηρούνται από όλους όμως τα υγειονομικά μέτρα».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αίρεται η απαγόρευση για το take away: «H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του "take away" θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το "take away" θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ