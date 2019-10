Tο προεδρείο της εξέλεξε η ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Πρόεδρος εξελέγη ο βουλευτής Ιωάννης Μπούγας, αντιπρόεδρος ο Βασίλης Υψηλάντης και γραμματέας η Ζωή Ράπτη, και οι τρεις βουλευτές της ΝΔ.

Ο Ιωάννης Μπούγας, βουλευτής Φωκίδας της ΝΔ, είναι δικηγόρος, ειδικευμένος στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Επίσης, είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2004, έχει διατελέσει υφυπουργός Ανάπτυξης και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ, είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Έχει φοιτήσει στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Κολλεγίου της Ευρώπης σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στη Μπριζ Βελγίου και διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ζωή Ράπτη είναι βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθήνας της ΝΔ. Έχει διατελέσει γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας-Κόμματος και μέλος των Τομέα Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης γραμματέας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Την περίοδο 2013-2014 διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Είναι δικηγόρος στο ΣτΕ με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury της Μ. Βρετανίας (Master of Laws with Honours in International Commercial Law).