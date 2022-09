Viral ρεπόρτερ από τη Φλόριντα που έβαλε προφυλακτικό στο μικρόφωνο λόγω… τυφώνα Ίαν

Μια δημοσιογράφος από τη Φλόριντα τράβηξε την προσοχή των θεατών την Τετάρτη όταν το προφυλακτικό στο μικρόφωνό της… έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης για τον τυφώνα Ίαν.

Η Kyla Galer του NBC2 έκανε ρεπορτάζ για τον τυφώνα και τα προβλήματα που προκλήθηκαν από ένα πάρκινγκ στο Fort Myers της Φλόριντα, όταν οι θεατές αποσπάστηκαν από το ελαστικό περίβλημα στο μικρόφωνό της.

«Το NBC 2 δείχνει την ασφάλεια στη χρήση μικροφώνου κατά τη διάρκεια του τυφώνα Ίαν», έγραψε στο Twitter ένας τηλεθεατής.



«Το @NBCNewsNow πραγματικά έφερε αυτή τη γυναίκα εδώ και κρατούσε ένα μικρόφωνο τυλιγμένο με ένα προφυλακτικό», σχολίασε άλλος.

@NBCNewsNow really got this woman out here holding a mic wrapped in a condom up to her face pic.twitter.com/LM8hIAlP8R

