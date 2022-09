Κατέρρευσε γέφυρα και «κατάπιε» πούλμαν στη Βραζιλία

Η γέφυρα ήταν μέρος του οδικού δικτύου της Βραζιλίας και κόπηκε στα δύο. Τραγικός ο απολογισμός μέχρι τώρα καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν πως ο αριθμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί καθώς υπάρχουν ακόμη πολλοί αγνοούμενοι.

Η γέφυρα κοντά στην Καρέιρου, 100 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα Μανάους, κατέρρευσε χθες το πρωί. Τα θύματα είναι δύο άνδρες, ένας 39 ετών και ο δεύτερος αγνώστων στοιχείων, και μία 66χρονη.

The Amazonas Fire Department said it was searching for the missing people after the collapse of a bridge on the BR-319 highway in the city of Careirohttps://t.co/mrXbnS0UwJ

