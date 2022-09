Coolio: Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών ο γνωστός ράπερ

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του γνωστού ράπερ Coolio, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην τουαλέτα του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε ο επι χρόνια μάνατζέρ του.

Ο Jarez ανέφερε ότι ο Coolio πήγε στην τουαλέτα του φίλου του, ωστόσο αργούσε να βγει, με τον φίλο του να ανησυχεί και να μπαίνει στην τουαλέτα έπειτα από λίγο και να τον βρίσκει ξαπλωμένο στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το TMZ, που μίλησε με τον μάνατζερ του ράπερ, τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου που έφτασαν στο σημείο εκτίμησαν πως ο Coolio υπέστη ανακοπή καρδιάς, ωστόσο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ή αιτία θανάτου του.

Ο Coolio, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Artis Leon Ivey Jr. , εμφανίστηκε στη ραπ σκηνή του Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του ’80, αλλά η φήμη του εκτοξεύθηκε το 1995 όταν κυκλοφόρησε το «Gangsta’s Paradise» για το soundtrack της ταινίας “Dangerous Minds” με τη Μισέλ Φάιφερ.

Το τραγούδι έφτασε στο #1 και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες, ενώ ψηλά έφτασε και το “Fantastic Voyage” του 1994, στο #3 στο Billboard’s Hot 100.

Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Coolio μοιράστηκε στο Twitter και ο ράπερ Ice Cube.

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi

— Ice Cube (@icecube) September 29, 2022