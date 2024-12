Τζον Λένον: Αυτός είναι ο ηθοποιός που φημολογείται ότι θα τον υποδυθεί – ΦΩΤΟ

Ο Χάρις Ντίκινσον δήλωσε πως θα ήταν «καταπληκτικό» να ενσαρκώσει τον Τζον Λένον, έναν ρόλο που το όνομά του φημολογείται ότι θα παίξει, στο πολυαναμενόμενο πρότζεκτ του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

Το πρότζεκτ του Σαμ Μέντες και οι φήμες για το καστ

Ο διάσημος σκηνοθέτης Σαμ Μέντες ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο τη δημιουργία μιας σειράς τεσσάρων ταινιών, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος των Beatles. Το πρότζεκτ έχει δημιουργήσει έντονη φημολογία γύρω από τους ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν τα εμβληματικά μέλη του συγκροτήματος. Ανάμεσα στις φήμες, το όνομα του Χάρις Ντίκινσον έχει ξεχωρίσει για τον ρόλο του Τζον Λένον.

Ο ανερχόμενος σταρ στο προσκήνιο

Ο Ντίκινσον, που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει την προσοχή για τη συμμετοχή του σε επιτυχημένες ταινίες όπως Triangle Of Sadness, Scrapper, Where The Crawdads Sing και The Iron Claw, συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Πρωταγωνιστεί επίσης στις επερχόμενες ταινίες Blitz του Στιβ ΜακΚουίν και Babygirl, ένα ερωτικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Νικόλ Κίντμαν.

Οι δηλώσεις του Ντίκινσον για τον Τζον Λένον

Στην πρεμιέρα της ταινίας Blitz στο Λος Άντζελες, στις 11 Δεκεμβρίου, ο Ντίκινσον μίλησε στο Variety για τις φήμες που τον συνδέουν με το πρότζεκτ του Μέντες. «Θα ήταν καταπληκτικό να το κάνουμε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε επίσης: «Η ιδέα του Σαμ να δημιουργήσει κάτι τέτοιο είναι απίστευτα συναρπαστική. Ο Τζον Λένον είναι ένας πολύπλοκος ρόλος, μια τρομερή δύναμη που πρέπει να προσπαθήσεις να αποδώσεις. Θα ήταν ωραίο».

Παρά τις ενθουσιώδεις δηλώσεις, ο ηθοποιός αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, απαντώντας λακωνικά: «Θα δούμε».