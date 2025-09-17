Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (16/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 18,9%
- Σήμερα 17,8%
- Happy Day 15,2%
- Καλημέρα Ελλάδα 10,4%
- Ώρα Ελλάδος 10,3%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 15,1%
- Το Πρωινό 14,6%
- Super Κατερίνα 13,2%
- Buongiorno 12,6%
- 10 παντού 7,5%
- Breakfast@Star 7,5%
Μεσημεριανή ζώνη
- Αποκαλύψεις 13,9%
- Live You 11,9%
- Όπου υπάρχει Ελλάδα 9,7%
- Αλήθειες με τη Ζήνα 7,7%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 17,5%
- Live News 15,6%
- Καθαρές κουβέντες 6,4%
- Το ‘χουμε 5,6%
- Power Talk 3,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Happy Day 19,9%
- Κοινωνία Ώρα Mega 17,8%
- Σήμερα 8,9%
- Ώρα Ελλάδος 7,1%
- Καλημέρα Ελλάδα 5%
Ζώνη 10-1
- Super Κατερίνα 14,2%
- Buongiorno 9,8%
- Breakfast@Star 9,5%
- Το Πρωινό 9,5%
- 10 παντού 6,7%
- Αταίριαστοι 6,3%
Μεσημεριανή ζώνη
- Αποκαλύψεις 12,2%
- Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,5%
- Αλήθειες με τη Ζήνα 8,3%
- Live You 7,8%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 15,2%
- Τροχός της Τύχης 11,7%
- Το ‘χουμε 5,8%
- Καθαρές κουβέντες 3,5%
- Power Talk 2,5%