Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (16/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 18,9%
  • Σήμερα 17,8%
  • Happy Day 15,2%
  • Καλημέρα Ελλάδα 10,4%
  • Ώρα Ελλάδος 10,3%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 15,1%
  • Το Πρωινό 14,6%
  • Super Κατερίνα 13,2%
  • Buongiorno 12,6%
  • 10 παντού 7,5%
  • Breakfast@Star 7,5%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Αποκαλύψεις 13,9%
  • Live You 11,9%
  • Όπου υπάρχει Ελλάδα 9,7%
  • Αλήθειες με τη Ζήνα 7,7%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 17,5%
  • Live News 15,6%
  • Καθαρές κουβέντες 6,4%
  • Το ‘χουμε 5,6%
  • Power Talk 3,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Happy Day 19,9%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 17,8%
  • Σήμερα 8,9%
  • Ώρα Ελλάδος 7,1%
  • Καλημέρα Ελλάδα 5%

Ζώνη 10-1

  • Super Κατερίνα 14,2%
  • Buongiorno 9,8%
  • Breakfast@Star 9,5%
  • Το Πρωινό 9,5%
  • 10 παντού 6,7%
  • Αταίριαστοι 6,3%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Αποκαλύψεις 12,2%
  • Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,5%
  • Αλήθειες με τη Ζήνα 8,3%
  • Live You 7,8%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 15,2%
  • Τροχός της Τύχης 11,7%
  • Το ‘χουμε 5,8%
  • Καθαρές κουβέντες 3,5%
  • Power Talk 2,5%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΑμεΑ: Εκπαιδευτικός αποκλεισμός για μαθητές με αναπηρία-Τι ζητάει από την Πολιτεία

Το σύμπτωμα στο κεφάλι που μπορεί να δείχνει ότι έχετε αφυδάτωση

ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Πόσα χρήματα θα αντλήσει

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η ...

Η Microsoft προειδοποιεί: Μην χρησιμοποιείτε το Google Chrome στον υπολογιστή σας

Ηχογράφηση φάλαινας-δολοφόνου που μιμείται ανθρώπινη ομιλία τρομοκρατεί τον κόσμο
περισσότερα
09:56 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Eurovision 2026: Δύο Ημιτελικοί κι ένας Εθνικός Τελικός για την επιλογή του τραγουδιού

Στην ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της χώρας μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού τ...
07:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Απαραίτητο φως: ‘Οσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX τον περασμένο Μάρτιο, η σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο ...
00:31 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Φάρμα: Άρχισαν τα… όργανα στην ομάδα των Πράσινων με έντονο καβγά – «Σου ‘χω μιλήσει έτσι εγώ ποτέ;»

Δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο διάστημα για να προκύψει κι ο πρώτος μεγάλος καβγάς στην Φάρμ...
18:50 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Φάρμα: Για μία ομάδα η συνεργασία αποδεικνύεται δύσκολη- Τι θα δούμε απόψε

Χθες, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η Φάρμα έκανε πρεμιέρα και η περιπέτεια ξεκίνησε στη Λίμνη Δόξα....
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος