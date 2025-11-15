Τηλεθέαση (14/11): Ποια προγράμματα κατέκτησαν την κορυφή στην prime time;

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Παρασκευή (14/11).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το σόι σου 28,9%
  • ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 17,3%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 16%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12%
  • ALPHA – Ο γιατρός 10,7%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Η κυρά μας η μαμή 9%
  • STAR – GNTM 8,9%
  • MEGA – Hotel Elvira 7,9%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Thor Ragnarok 4,6%
  • OPEN – Ελληνική ταινία: Ρόκυ Νο 0, το Νούμερο 2,7%

LATE NIGHT

  • MEGA – Φως στο Τούνελ 17,2%
  • ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη 13,3%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: Skyfall 7,9%
  • ANT1 – The 2Night Show (E) 7,1%
  • STAR – Ξένη ταινία: Eraser Reborn 6%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Showtime 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το σόι σου 32%
  • ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 12,4%
  • STAR – GNTM 11,4%
  • ALPHA – Ο γιατρός 10,2%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 8,8%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Η κυρά μας η μαμή 8%
  • MEGA – Hotel Elvira 6,8%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 6,3%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Thor Ragnarok 5,9%
  • OPEN – Ελληνική ταινία: Ρόκυ Νο 0, το Νούμερο 3,6%

LATE NIGHT

  • MEGA – Φως στο Τούνελ 14,4%
  • ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη 11,6%
  • ANT1 – The 2Night Show (E) 8,7%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: Skyfall 7,8%
  • STAR – Ξένη ταινία: Eraser Reborn 4,6%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Showtime 3,1%

 

