Τηλεθέαση (14/11): Ποια προγράμματα κατέκτησαν την κορυφή στην prime time;

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Παρασκευή (14/11).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Το σόι σου 28,9%
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 17,3%
- MEGA – Η Γη της Ελιάς 16%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12%
- ALPHA – Ο γιατρός 10,7%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Η κυρά μας η μαμή 9%
- STAR – GNTM 8,9%
- MEGA – Hotel Elvira 7,9%
- OPEN – Ξένη ταινία: Thor Ragnarok 4,6%
- OPEN – Ελληνική ταινία: Ρόκυ Νο 0, το Νούμερο 2,7%
LATE NIGHT
- MEGA – Φως στο Τούνελ 17,2%
- ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη 13,3%
- ALPHA – Ξένη ταινία: Skyfall 7,9%
- ANT1 – The 2Night Show (E) 7,1%
- STAR – Ξένη ταινία: Eraser Reborn 6%
- OPEN – Ξένη ταινία: Showtime 2,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Το σόι σου 32%
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 12,4%
- STAR – GNTM 11,4%
- ALPHA – Ο γιατρός 10,2%
- MEGA – Η Γη της Ελιάς 8,8%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Η κυρά μας η μαμή 8%
- MEGA – Hotel Elvira 6,8%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 6,3%
- OPEN – Ξένη ταινία: Thor Ragnarok 5,9%
- OPEN – Ελληνική ταινία: Ρόκυ Νο 0, το Νούμερο 3,6%
LATE NIGHT
- MEGA – Φως στο Τούνελ 14,4%
- ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη 11,6%
- ANT1 – The 2Night Show (E) 8,7%
- ALPHA – Ξένη ταινία: Skyfall 7,8%
- STAR – Ξένη ταινία: Eraser Reborn 4,6%
- OPEN – Ξένη ταινία: Showtime 3,1%