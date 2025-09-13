Τηλεθέαση (12/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (12/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 21,6%
  • Σήμερα 19,2%
  • Ώρα Ελλάδος 12,7%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 20%
  • Καλοκαίρι παρέα 14%
  • 10 παντού 9,6%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 16,4%
  • Live News 15,8%
  • Το ‘χουμε 6,3%
  • Καθαρές κουβέντες 5,3%
  • Power Talk 5,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 24,4%
  • Σήμερα 8,6%
  • Ώρα Ελλάδος 6,2%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 15,5%
  • Αταίριαστοι 8,7%
  • 10 παντού 3,1%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 11,2%
  • Live News 13,8%
  • Το ‘χουμε 6,6%
  • Power Talk 4,3%
  • Καθαρές κουβέντες 3,3%

