Τηλεθέαση (12/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (12/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 21,6%
- Σήμερα 19,2%
- Ώρα Ελλάδος 12,7%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 20%
- Καλοκαίρι παρέα 14%
- 10 παντού 9,6%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 16,4%
- Live News 15,8%
- Το ‘χουμε 6,3%
- Καθαρές κουβέντες 5,3%
- Power Talk 5,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 24,4%
- Σήμερα 8,6%
- Ώρα Ελλάδος 6,2%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 15,5%
- Αταίριαστοι 8,7%
- 10 παντού 3,1%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 11,2%
- Live News 13,8%
- Το ‘χουμε 6,6%
- Power Talk 4,3%
- Καθαρές κουβέντες 3,3%