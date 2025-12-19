Τα νούμερα τηλεθέασης της πρωινής ζώνης – Πρώτο το «Super Κατερίνα»

  Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το «Super Κατερίνα», το οποίο κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο Δυναμικό Κοινό με 18,1%, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία και στο Γενικό Σύνολο με 14,2%.
  Στη μάχη του δυναμικού κοινού ακολούθησε το Buongiorno με 12,7%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέλαβε την τρίτη θέση με 9,7%.
  Ανταγωνισμός καταγράφηκε και στο γενικό σύνολο, όπου οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν πολύ κοντά στην κορυφή με 14%.
Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το «Super Κατερίνα», το οποίο κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο Δυναμικό Κοινό με 18,1%, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία και στο Γενικό Σύνολο με 14,2%.

Στη μάχη του δυναμικού κοινού ακολούθησε το Buongiorno με 12,7%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέλαβε την τρίτη θέση με 9,7%. Ανταγωνισμός καταγράφηκε και στο γενικό σύνολο, όπου οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν πολύ κοντά στην κορυφή με 14%.

 

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Super Κατερίνα 18,1%
Buongiorno 12,7%
Το Πρωινό 9,7%
Breakfast@star 7,1%
Αταίριαστοι 6%
10 παντού 3,7%
Πρωίαν σε είδον 2,3%

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Super Κατερίνα 14,2%
Αταίριαστοι 14%
Το Πρωινό 12,5%
Buongiorno 11,5%
10 παντού 8,9%
Breakfast@star 5,9%
Πρωίαν σε είδον 2,4%

