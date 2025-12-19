Τα νούμερα τηλεθέασης της πρωινής ζώνης – Πρώτο το «Super Κατερίνα»

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το «Super Κατερίνα», το οποίο κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο Δυναμικό Κοινό με 18,1%, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία και στο Γενικό Σύνολο με 14,2%.

Στη μάχη του δυναμικού κοινού ακολούθησε το Buongiorno με 12,7%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέλαβε την τρίτη θέση με 9,7%. Ανταγωνισμός καταγράφηκε και στο γενικό σύνολο, όπου οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν πολύ κοντά στην κορυφή με 14%.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό Super Κατερίνα 18,1% Buongiorno 12,7% Το Πρωινό 9,7% Breakfast@star 7,1% Αταίριαστοι 6% 10 παντού 3,7% Πρωίαν σε είδον 2,3%

Γενικό Σύνολο