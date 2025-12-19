Τα νούμερα τηλεθέασης της πρωινής ζώνης – Πρώτο το «Super Κατερίνα»

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το «Super Κατερίνα», το οποίο κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο Δυναμικό Κοινό με 18,1%, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία και στο Γενικό Σύνολο με 14,2%.
Στη μάχη του δυναμικού κοινού ακολούθησε το Buongiorno με 12,7%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέλαβε την τρίτη θέση με 9,7%. Ανταγωνισμός καταγράφηκε και στο γενικό σύνολο, όπου οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν πολύ κοντά στην κορυφή με 14%.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|18,1%
|Buongiorno
|12,7%
|Το Πρωινό
|9,7%
|Breakfast@star
|7,1%
|Αταίριαστοι
|6%
|10 παντού
|3,7%
|Πρωίαν σε είδον
|2,3%
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|14,2%
|Αταίριαστοι
|14%
|Το Πρωινό
|12,5%
|Buongiorno
|11,5%
|10 παντού
|8,9%
|Breakfast@star
|5,9%
|Πρωίαν σε είδον
|2,4%