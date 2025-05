Το δημογραφικό αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την χώρα μας. Ο δημόσιος διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, η παράθεση στοιχείων και ο γόνιμος προβληματισμός δημιουργούν το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για το δημογραφικό.

Σε αυτό το πλαίσιο η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για 4η χρονιά το συνέδριο “Δημογραφικό 2025” , 12 Μαΐου 2025 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, Αίθουσα “Παρθενών”, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ειδικοί ακαδημαϊκοί και παράγοντες της αγοράς.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο επιδιώκει:

Να αναδείξει τις δημογραφικές προκλήσεις ως εθνική προτεραιότητα

Να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο και να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης και δράσης

Να προτείνει ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και αναλύσεις δεδομένων

Μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, ανταλλαγή απόψεων και παράθεση στατιστικών και ερευνών, θα διερευνηθούν οι αιτίες και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της υπογεννητικότητας και της μετανάστευσης, με στόχο τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων.