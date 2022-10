Σασμός: Χαμός στο Twitter με την «ανάσταση» του Παύλου Βρουλάκη – «Δέκα εγκεφαλικά η Αργυρώ»

Οι φαν της σειράς του Alpha, «Σασμός», έχουν συνηθίσει να βλέπουν τους αγαπημένους τους χαρακτήρες να πεθαίνουν, όμως στο επεισόδιο του Σαββάτου ένας «νεκρός αναστήθηκε».

Ο Παύλος Βρουλάκης, ανιψιός της γιαγιάς Ειρήνης και θείος της Αργυρώς, ύστερα από 20 χρόνια που άπαντες νόμιζαν ότι είχε πεθάνει στη θάλασσα, επέστρεψε στην Άνω Ποριά. Η γιαγιά Ρηνιώ που τον είχε δει σε όνειρο, πήγε στο σπίτι του, που ήταν κλεισμένο για χρόνια και τον συνάντησε τυχαία εκεί.

Μετά το αρχικό σοκ, η γιαγιά ανακοίνωσε σε όλη την οικογένεια των Βρουλάκηδων ότι ο Παύλος ζει και επέστρεψε στο χωριό. Όμως όλοι πίστευαν ότι έχασε τα λογικά της μετά και τον θάνατο του Άγγελου.

Η Αργυρώ προσπαθούσε να τη συνεφέρει, με την γιαγιά Ρηνιώ να ετοιμάζει τραπέζι για να φάνε όλοι μαζί. Και ενώ η Αργυρώ με την Άσπα προσπαθούν να βρουν μία λύση, ο Παύλος χτύπησε την πόρτα, μπήκε στο σπίτι και άφησε την Αργυρώ ακίνητη και αμίλητη.

— ƚԋᗩᘉáƧIᗰᗩ+ᗩᘜᘉá: The & Encyclopedia (@thanasima_agna) October 1, 2022

Η Αργυρώ σε φάση : what is this? A crossover episode? #sasmos pic.twitter.com/efmd9s395G

— Γιώτα (@giwta_d) October 1, 2022