Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 5/9/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 5/9/2025
8 ώρες πριν
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοχειρία «βλέπουν» οι αρχές για το νεκρό ζευγάρι – Δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, λέει η ΕΛ.ΑΣ.
8 ώρες πριν
Κρήτη: Απολογούνται την Παρασκευή οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, στη φυλακή οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι – Στο «φως» νέοι διάλογοι του «Στρατηγού»
5 ώρες πριν
Αρπαγή βρέφους από τα Καμίνια: «Δεν χωνεύω τους Ρομά, ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους», φέρεται να είπε ο 17χρονος που συνελήφθη
8 ώρες πριν
Ουκρανία: Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που θέλει η Ρωσία – Τι πραγματικά επιδιώκει ο Πούτιν
1 ώρα πριν
Καρδιά: Το κοινό συστατικό που μπορεί να βλάψει αθόρυβα την υγεία σας, σύμφωνα με καρδιολόγο – «Αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 21%»
2 ώρες πριν
Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025: Κριοί, αν διστάσετε μπορεί να χάσετε την ευκαιρία
8 ώρες πριν
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα ιερό «κουτί» που θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» επιτέλους μυστήρια που παραμένουν άλυτα εδώ και αιώνες
15 λεπτά πριν
ΗΠΑ: Προκλητική ενέργεια η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού
30 λεπτά πριν
Ναταλία Γερμανού: Αποχαιρέτησε την Κρήτη και ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα πλατό
38 λεπτά πριν