F.T.: Οι ΗΠΑ θα περικόψουν κονδύλια για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πρόκειται να καταργήσουν σταδιακά τα προγράμματα βοήθειας για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών στρατών κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία, καθώς πιέζουν την Γηραιά Ήπειρο να πληρώνει περισσότερο για τη δική της άμυνα, σύμφωνα με τους Financial Times (FT).

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρηματοδοτούν πλέον προγράμματα που εκπαιδεύουν και εξοπλίζουν στρατούς σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες θα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή οποιασδήποτε σύγκρουσης με τη Ρωσία, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Οι δαπάνες για το πρόγραμμα του Πενταγώνου, το οποίο εμπίπτει σε μια αρχή γνωστή ως Τμήμα 333, πρέπει να συμφωνηθούν από το αμερικανικό Κογκρέσο, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ζητήσει περισσότερα χρήματα. Τα ήδη εγκεκριμένα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να “επανεκτιμήσει και να αναπροσαρμόσει” την εξωτερική βοήθεια και αντιστοιχεί σε εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε την πρώτη ημέρα της θητείας του.

“Η δράση αυτή έχει συντονιστεί με τις ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα και τη μακροχρόνια έμφαση που δίνει ο πρόεδρος στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της άμυνα”, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υπό την πίεση του Τραμπ, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Η διακοπή της χρηματοδότησης του Τμήματος 333 θα επηρέαζε ένα πρόγραμμα με παγκόσμιο προϋπολογισμό άνω του 1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις συνεργατών της Γερουσίας, μειώνοντας ενδεχομένως εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που στέλνουν οι ΗΠΑ στις χώρες που συνορεύουν με την Ρωσία.

Πόσα χρήματα θα περικοπούν

Το Πεντάγωνο δεν έχει ενημερώσει τους νομοθέτες για το ακριβές ποσό που θα καταργηθεί σταδιακά, γράφει η εφημερίδα. Το πρόγραμμα διέθεσε 1,6 δισ. δολάρια στην Ευρώπη μεταξύ 2018-2022, περίπου το 29% των παγκόσμιων δαπανών του Τμήματος 333, σύμφωνα με το Γραφείο Κυβερνητικής Λογοδοσίας των ΗΠΑ. Στους βασικούς αποδέκτες περιλαμβάνονται η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Αξιωματούχοι από δεκάδες ευρωπαϊκές πρεσβείες στην Ουάσινγκτον, μεταξύ των οποίων και από χώρες που δεν λαμβάνουν τη βοήθεια, συμμετείχαν σε συνάντηση όπου αξιωματούχοι του Πενταγώνου τους ενημέρωσαν για τις περικοπές.

Η κίνηση αυτή φαίνεται ότι αποσκοπούσε στο να ενθαρρύνει τις πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες να πληρώνουν περισσότερο για τη βοήθεια ασφαλείας των κρατών της πρώτης γραμμής, δήλωσε ένας ευρωπαίος αξιωματούχος.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αιφνιδιάστηκαν από την ανακοίνωση και προσπαθούν να πάρουν περισσότερες λεπτομέρειες από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν επίσης να κατανοήσουν αν η εγχώρια χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει τα κενά ή αν οι περικοπές θα έχουν αντίκτυπο σε κρίσιμα στοιχεία της ευρωπαϊκής ασφάλειας.