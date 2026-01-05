Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 5/1/2026.
Οι πολιτικές εφημερίδες 5/1/2026
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
7 ώρες πριν
Ντέλσι Ροντρίγκες: Από πιστή του Μαδούρο, μεταβατική λύση της Ουάσινγκτον – Γιατί βρίσκεται σε «τεντωμένο σχοινί» και τι περιμένει ο Τραμπ από εκείνη
12 ώρες πριν
Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου – Τι είχε πει για την πορεία του στην τηλεόραση, το «Καλημέρα Ελλάδα» και την οικογένειά του
7 ώρες πριν
Βενεζουέλα-BBC: Η ενέργεια του Τραμπ θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για τις αυταρχικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο
8 ώρες πριν
ΕΕ: Ζητεί σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας – Yπέγραψαν 25 χώρες και η Ελλάδα
39 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν το κρυμμένο γράμμα «Ι» μέσα σε 9 δευτερόλεπτα
54 λεπτά πριν
Υγεία των αρτηριών: Η υπερτροφή που μπορεί να «σώσει τα πόδια σας», σύμφωνα με αγγειοχειρουργό
1 ώρα πριν
Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026: Σκορπιέ, η συναισθηματική ειλικρίνεια ήταν πάντα το δυνατό σου χαρτί
3 λεπτά πριν