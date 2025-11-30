Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 30/11/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 30/11/2025
4 ώρες πριν
ΗΠΑ: Θρίλερ στην Βενεζουέλα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου – Τελεσίγραφο Ντόναλντ Τραμπ σε Νικολάς Μαδούρο
7 ώρες πριν
Τι θα συζητηθεί στο κρίσιμο «ραντεβού» μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Φλόριντα – Η ηχηρή απουσία Γέρμακ από τις διαπραγματεύσεις και οι ανησυχίες
7 ώρες πριν
Οικουμενικός Πατριάρχης – Πάπας: Με μηνύματα υπέρ της ενότητας των Χριστιανών και της ειρήνης η Κοινή Διακήρυξη – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών
9 ώρες πριν
ΕΕ: Τι περιλαμβάνει το Plan B που εξετάζει για το δάνειο στην Ουκρανία – Οι ενστάσεις του Βελγίου και τα εμπόδια
10 ώρες πριν
«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» – Το συγκινητικό αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο από φίλους και συναδέλφους του
7 ώρες πριν
Θησαυρός 600 ετών ανακαλύφθηκε στα ερείπια θρυλικού κάστρου – Το ανεκτίμητης αξίας κόσμημα που λειτουργεί σαν μικροσκοπική «χρονοκάψουλα»
8 ώρες πριν
Ύπνος και ακαταστασία: Γιατί τα αντικείμενα κάτω από το κρεβάτι κρατούν το μυαλό σας σε εγρήγορση
9 ώρες πριν
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, έχουν σπάνια συναισθηματική νοημοσύνη
21 λεπτά πριν
Σήμερα με τη Realnews: Η τέχνη της μεταμφίεσης της Samantha Larsen – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα, Maison & Decoration και Real Health
4 λεπτά πριν