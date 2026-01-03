Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/1/2026.
Οι πολιτικές εφημερίδες 3/1/2026
6 ώρες πριν
Ελβετία: «Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ολόκληρο το νυχτερινό κέντρο καιγόταν» – Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες, οι βιντεοσκοπήσεις και τα τραύματα από flashover και backdraft
9 ώρες πριν
Ελβετία: Νέα ανάρτηση του αδελφού της αγνοούμενης Αλίκης Καλλέργη – «Να προσεύχεστε μέχρι την τελευταία στιγμή»
6 ώρες πριν
Αγρότες: Σκέψεις για γενικευμένη κλιμάκωση και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα – Αντίστροφη μέτρηση για τις τελικές αποφάσεις
6 ώρες πριν
Ιράν: Τι σηματοδοτεί το «είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι» του Τραμπ – Η σκληρή αντίδραση της Τεχεράνης και οι οργισμένες διαδηλώσεις
7 ώρες πριν
Μία τυχαία πληροφορία οδήγησε σε μία μοναδική αρχαιολογική ανακάλυψη – Βρέθηκε σπάνιος θολωτός τάφος 1.800 ετών στη μέση του πουθενά
9 ώρες πριν
Αριθμολογία: Αυτοί είναι οι πιο τυχεροί μήνες του 2026 με βάση την ημερομηνία γέννησής σας – Οι «χρυσές» περίοδοι για τα επαγγελματικά και τα ερωτικά σας
2 λεπτά πριν
Οι αθλητικές εφημερίδες 3/1/2026
14 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026: Καρκίνοι, μην κρατάτε τίποτα μέσα σας και ξεκαθαρίστε τα πράγματα
23 λεπτά πριν
Πρέβεζα: «Ο γιος μου βγήκε να κυνηγήσει πουλιά», λέει ο πατέρας του 16χρονου που τραυματίστηκε στο κεφάλι με καραμπίνα
29 λεπτά πριν