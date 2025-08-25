Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 25/8/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 25/8/2025
9 ώρες πριν
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αποκαλύψεις-σοκ για τον 40χρονο από την αδελφή του θύματος – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο»
44 λεπτά πριν
Ροδάκινα: Μειωμένη στο μισό ήταν φέτος η παραγωγή εξαιτίας του παγετού – Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι αγρότες
1 ώρα πριν
Κιργιζία: Σταμάτησε η επιχείρηση για τη διάσωση 30χρονης ορειβάτισσας – Ύστερα από 12 ημέρες στην κορυφή Victory Peak θεωρείται πλέον νεκρή
7 ώρες πριν
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός πιέζει στα προάστια – Οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν για Συρία και Λίβανο αλλά σωπαίνουν για τα σχέδια κατάληψης της Λωρίδας
8 ώρες πριν
Συγκεντρώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε όλη την Ελλάδα – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
18 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025: Κριοί, η Αφροδίτη στον Λέοντα πυροδοτεί τον ρομαντισμό σας
9 ώρες πριν
Αριθμολογία: Το ταλέντο σας ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης – Ποια είναι τα κρυφά σας χαρίσματα
59 δευτερόλεπτα πριν
Οι οικονομικές εφημερίδες 25/8/2025
5 λεπτά πριν
Οι αθλητικές εφημερίδες 25/8/2025
18 λεπτά πριν
27 λεπτά πριν