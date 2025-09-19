Οι πολιτικές εφημερίδες 19/9/2025 Enikos Newsroom 05:38, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 19/9/2025. Παύλος Φύσσας: Ολοκληρώθηκε η πορεία στο Κερατσίνι για τα 12 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Μπέλα Χαντίντ: Ανησυχία μετά τη νέα της ανάρτηση από το νοσοκομείο – Η μάχη της με την νόσο του Lyme
Τραμπ: Η απόλυση Κίμελ δείχνει πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρνει σε δύσκολη θέση τα ΜΜΕ – Το «εγχειρίδιο Νίξον» κατά του Τύπου που υιοθετεί
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κλείδωσε» η συνάντηση με Ερντογάν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη
Δημοσκοπήσεις: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και το «κόμμα Τσίπρα»
ΗΠΑ: Εγκρίθηκε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη Γερουσία – «Είναι η τιμή της ζωής μου»
Στα «χαρακώματα» η Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης – Ο Φλωρίδης, οι Νεφελίμ και η διάταξη που «άναψε φωτιές»
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν την ζάχαρη σε 10 δευτερόλεπτα
Μακροζωία: Η κατανάλωση ενός πράσινου λαχανικού μπορεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή σας – Πώς να το διατηρήσετε φρέσκο
Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025: Αιγόκεροι, το σύμπαν σας παρουσιάζει ευκαιρίες
Εκπληκτική ανακάλυψη σε αρχαία πόλη που ίδρυσε ένας από τους πιο σημαντικούς στρατηγούς του Μεγάλου Αλέξανδρου – Μοναδικά ευρήματα δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Πέτρου
Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Κρίσιμη ψηφοφορία για τον μηχανισμό «snapback» και τις κυρώσεις κατά του Ιράν
Δέσποινα Μοιραράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών τις διακοπών
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (19/9) στην Αθήνα και σε άλλες 16 περιοχές της Αττικής
Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα
Τιμολόγια Ρεύματος: Πού αναμένεται να κυμανθούν τον Οκτώβριο «Η Γη της Ελιάς»: Η πλάκα του Ανδρέα Γεωργίου στον Γιώργο Παρτσαλάκη κατά την φωτογράφιση της σειράς – ΒΙΝΤΕΟ
Η σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς» επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου με τον 5ο και τελευταί...
Iron Maiden: Eπιστρέφουν στην Ελλάδα τον Μάιο του 2026 στο ΟΑΚΑ
Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 23 Μαΐου 2026 για μια μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ. ...
Ο Γιάννης Κότσιρας σε ρόλο ηθοποιού – Σε ποια σειρά θα τον δούμε
Ο σπουδαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός είναι έτοιμος να εντυπωσιάζει το τηλεοπτικό κοινό. ...
Μάρθα Καραγιάννη: «Ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά» – Η ανάρτηση της Finos Film για τα 3 χρόνια από τον θάνατό της
Η Μάρθα Καραγιάννη διέγραψε μία σπουδαία πορεία σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση, ενώ με... Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Κρίσιμη ψηφοφορία για τον μηχανισμό «snapback» και τις κυρώσεις κατά του Ιράν
Δέσποινα Μοιραράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών τις διακοπών
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (19/9) στην Αθήνα και σε άλλες 16 περιοχές της Αττικής
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν την ζάχαρη σε 10 δευτερόλεπτα
Μακροζωία: Η κατανάλωση ενός πράσινου λαχανικού μπορεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή σας
Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα
Οι αθλητικές εφημερίδες 19/9/2025
Οι οικονομικές εφημερίδες 19/9/2025
Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα
Τιμολόγια Ρεύματος: Πού αναμένεται να κυμανθούν τον Οκτώβριο
ΑΑΔΕ: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας λαθραίων υγρών ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος
Εφορία: Αλλάζει πρόσωπο το Taxisnet το 2026 – Όλες οι λεπτομέρειες
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τι λένε στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εμβολιασμό – Ο κίνδυνος για τις εξαγωγές φέτας
Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»
Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα
Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος