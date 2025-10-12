Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 12/10/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 12/10/2025
7 ώρες πριν
Γάζα: Το μακάβριο παζάρι με τους νεκρούς Ισραηλινούς και Παλαιστινίους – Το τραύμα που επιβάλλει η μία πλευρά στην άλλη
7 ώρες πριν
Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Ποιος είναι ο τρίτος άνδρας που αναζητούν οι αστυνομικοί – Η κατάθεση του 48χρονου και το βίντεο ντοκουμέντο
7 ώρες πριν
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του – Μάχη για την όρασή του δίνει ο 12χρονος
6 ώρες πριν
Σαντορίνη: «Έγινε χρήση απινιδωτή, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες» – Τρεις συλλήψεις για την τραγωδία με το 5χρονο παιδί που πνίγηκε σε πισίνα
16 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν τον αριθμό 87 σε 7 δευτερόλεπτα
31 λεπτά πριν
Μπανάνα πριν από την προπόνηση: Τα 5 οφέλη για την υγεία και οι καλύτεροι τρόποι κατανάλωσης, σύμφωνα με διατροφολόγο
1 ώρα πριν
Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025: Κριοί, χτίστε το μέλλον σας και μην αφήνετε το παρελθόν να σας αποσυντονίσει
24 λεπτά πριν
3 δευτερόλεπτα πριν
Εφετείο των ΗΠΑ εμποδίζει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο
8 λεπτά πριν
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/10) στην Αθήνα και σε άλλες 7 περιοχές της Αττικής
16 λεπτά πριν