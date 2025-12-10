Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 10/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 10/12/2025
7 ώρες πριν
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: «Ραντεβού» στον Βόλο την Τετάρτη για αποκλεισμό του λιμανιού – Τα νέα μπλόκα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου
7 ώρες πριν
Guardian: Η σχέση του Τραμπ με την Ευρώπη είναι περισσότερο κακοποιητική παρά συμμαχική – Την θεωρεί αδύναμη επειδή δεν είναι αρκετά… ρατσιστική
7 ώρες πριν
Καλύβια: O 37χρονος είχε αποδράσει από τις φυλακές και είχε κατηγορηθεί και για αρπαγή ανήλικης – Το συμβόλαιο θανάτου και το βίντεο από την αποθήκη – «οπλοστάσιο»
8 ώρες πριν
Ζωγράφου: «Μου φώναζε χτύπα με, ρε, χτύπα…» – Οι στιγμές τρόμου που έζησε ο οδηγός του λεωφορείου που ξυλοκοπήθηκε για… ένα φλας
7 ώρες πριν
Μυστήριο με οχυρωματικό τείχος 2.100 ετών που ανακαλύφθηκε στην Ιερουσαλήμ – Αρχαιολόγοι προσπαθούν να καταλάβουν γιατί είχε θαφτεί κάτω από το παλάτι του Ηρώδη
9 ώρες πριν
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, κάνουν τους άλλους να νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία
8 ώρες πριν
Ύπνος: Χειρουργός καρκίνου με 22 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει την συνήθεια που καταστρέφει σιωπηλά το ανοσοποιητικό σας
7 λεπτά πριν
Οι οικονομικές εφημερίδες 10/12/2025
12 λεπτά πριν