Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 13/12/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 13/12/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
7 ώρες πριν
Παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση – Οι ρόλοι, οι βαριές κατηγορίες και οι… κουμπαριές
8 ώρες πριν
Αγρότες: Εν αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια το Σάββατο – Η διαμαρτυρία με σανό στη Λάρισα και η κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
7 ώρες πριν
Η απόφαση της ΕΕ να παγώσει επ’ αόριστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και το μυστικό πίσω από τις αντιδράσεις στο να γίνουν δάνειο στην Ουκρανία
8 ώρες πριν
Φοινικούντα: «Όταν τελειώσει αυτό, θα δεις τι έχεις να πάθεις» έλεγε ο ανιψιός στην ξαδέλφη του πριν συλληφθεί – Το τρίτο πρόσωπο με την πολυτελή ζωή και τα κότερα
18 λεπτά πριν
Καρκίνος: Ογκολόγος αποκαλύπτει 4 τρόπους για να μειώσετε τον κίνδυνο και να ζήσετε περισσότερο
7 ώρες πριν
Πέτρινη σαρκοφάγος αναδύθηκε έπειτα από υποχώρηση υδάτων σε μεγάλο φράγμα – Η δύσκολη επιχείρηση μεταφοράς και η άγνωστη κληρονομιά
4 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις τρία πάντα χωρίς γυαλιά σε 15 δευτερόλεπτα
11 λεπτά πριν
Ρουμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα
18 λεπτά πριν