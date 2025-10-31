Οι αθλητικές μεταδόσεις 31/10/2025

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για την 7η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/10/2025):

08:00 Novasports 6HD WTA 250 Γκουανγκτζόου

09:00 Novasports Start WTA 250 Τζιουτζιάνγκ

10:00 Novasports Start WTA 250 Τζιουτζιάνγκ

11:30 Novasports 5HD WTA 250 Τσενάι

12:00 Novasports Start WTA 250 Τζιουτζιάνγκ

12:00 Novasports 6HD WTA 250 Γκουανγκτζόου

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

15:30 Novasports 5HD WTA 250 Τσενάι

16:50 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Ανόβερο Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Μονακό – Παναθηναϊκός Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

21:00 Novasports Extra 1 PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λούτον – Φόρεστ Γκριν Emirates FA Cup

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτις Βούλας – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αλβέρκα Liga Portugal

