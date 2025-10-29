Οι αθλητικές μεταδόσεις 29/10/2025

Το ματς Ολυμπιακός – Μονακό για τη Euroleague και τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/10/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αιγάλεω – Άρης Κύπελλο Ελλάδας

15:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ηλιούπολη – ΑΕΚΚύπελλοΕλλάδας

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σοφάδες – Μεγαρίδα Elite League

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΒόλοςΝΠΣΚύπελλοΕλλάδας

18:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Μπουργκ EuroCup

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μερσίν – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Γιουβέντους – Ουντινέζε Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Ελλάς Βερόνα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ρόμα – Πάρμα Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Μπρνο FIBA Europe Cup

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας

20:00 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Euroleague

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet Κύπελλο Ελλάδας

21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Τορίνο Serie A

21:45 Action 24 Άρσεναλ – Μπράιτον Λιγκ Καπ Αγγλίας

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Τζένοα – Κρεμονέζε Serie A 2025-26

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολωνία – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Φιορεντίνα Serie A

02:25 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

