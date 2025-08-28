Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/8/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ – Ριέκα για το Europa League, ΑΕΚ – Άντερλεχτ για το Conference League, το παιχνίδι Ελλάδα – Ιταλία για το Ευρωμπάσκετ και η κλήρωση του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/8/2025):

15:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Γεωργία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ

18:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Γαλλία Ευρωμπάσκετ

18:15 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος Ευρωμπάσκετ

18:55 Mega Play, COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Champions League

20:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:30 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ριέκα UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Άντερλεχτ UEFA Conference League

21:30 ΕΡΤ News, Novasports Start Ελλάδα – Ιταλία Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports 4HD Σλοβενία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το κόλπο για να μην βγάλουν ρίζες οι πατάτες σας γρήγορα – Ποιο φρούτο πρέπει να αφήσετε δίπλα τους;

Εντοπίστε τη γάτα ανάμεσα σε όλες τις κουκουβάγιες – Μόνο όσοι έχουν αετίσιο βλέμμα μπορούν να λύσουν αυτό το τεστ οπτικής ...

Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων για πλασματικές εκπτώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:41 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 28/8/2025

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 28/8/2025.  
05:38 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 28/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 28/8/2025.
21:41 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

ΕΡΤ1: Ραντεβού με την ψυχαγωγία τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Σεπτέμβριος φέρνει νέο αέρα στην ψυχαγωγία της ΕΡΤ με αγαπημένες εκπομπές να κάνουν πρεμιέρα...
21:20 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

«Καλύτερα δε γίνεται»: Αυτή είναι η ανανεωμένη ομάδα της Ναταλίας Γερμανού

Το αγαπημένο ραντεβού επιστρέφει και υπόσχεται να κάνει τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, για ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix