Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/8/2025

Τα ματς Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ – Ριέκα για το Europa League, ΑΕΚ – Άντερλεχτ για το Conference League, το παιχνίδι Ελλάδα – Ιταλία για το Ευρωμπάσκετ και η κλήρωση του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/8/2025):

15:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Γεωργία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ

18:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Γαλλία Ευρωμπάσκετ

18:15 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος Ευρωμπάσκετ

18:55 Mega Play, COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Champions League

20:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:30 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ριέκα UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Άντερλεχτ UEFA Conference League

21:30 ΕΡΤ News, Novasports Start Ελλάδα – Ιταλία Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports 4HD Σλοβενία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ