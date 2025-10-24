Οι αθλητικές μεταδόσεις 24/10/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/10/2025):

08:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου

08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)

08:30 Novasports 6HD WTA 500 Τόκιο

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)

12:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

18:45 ΕΡΤ Sports 2 Γερμανία – Γαλλία UEFA Women’s Nations League

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Σάλκε – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 6HD Ουέσκα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Αλβέρκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η απώλεια δοντιών αυξάνει τις πιθανότητες για σοβαρά προβλήματα υγείας και αιφνίδιο θάνατο

Το μυστικό για να βρείτε χρώμα τοίχου που ταιριάζει με όλα όσα έχετε στο σπίτι

Νέο application: Καταγγελίες για την ακρίβεια με ένα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό «όπλο»

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα άνδρα που μαζεύει φύλλα σε 15 δευτερόλεπτα

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη
περισσότερα
08:00 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
07:00 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
02:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

«Να με λες μαμά»: Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά παρακολούθησαν μαζί το καθηλωτικό φινάλε – ΒΙΝΤΕΟ

Για τελευταία φορά ήρθε η δραματική σειρά «Να με λες μαμά» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το β...
19:37 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

First Dates: Ο έρωτας έρχεται από μακριά απόψε στις 21:00 στο Star

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη κάνει χιλιόμετρα, γελάει δυνατά και… δοκιμάζει ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς