Οι αθλητικές μεταδόσεις 24/10/2025

Τα ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/10/2025):
08:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
08:30 Novasports 6HD WTA 500 Τόκιο
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
12:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
18:45 ΕΡΤ Sports 2 Γερμανία – Γαλλία UEFA Women’s Nations League
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου Volley League Ανδρών
19:30 Novasports 2HD Σάλκε – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί Euroleague
21:30 Novasports 6HD Ουέσκα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Premier League Λιντς – Γουέστ Χαμ Premier League
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Αλβέρκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal