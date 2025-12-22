Οι αθλητικές μεταδόσεις 22/12/2025

Σύνοψη από το

  • Ο Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός για τη Super League και η Γιορτή των κορυφαίων του ΠΣΑΤ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της 22ας Δεκεμβρίου 2025.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσια δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου όπως η Premier League, η La Liga και η Liga Portugal, καθώς και τον τελικό του Super Cup Ιταλίας.
  • Επιπλέον, ξεχωρίζουν αναμετρήσεις για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ οι φίλοι του μπάσκετ θα παρακολουθήσουν αγώνα από την Lega Basket Serie A.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός  και η Γιορτή των κορυφαίων του ΠΣΑΤ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/12/2025):

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Ζάμπια Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γιορτή των κορυφαίων ΠΣΑΤ

19:00 ΕΡΤ Sports 3 Νότια Αφρική – Ανγκόλα Κύπελλο Εθνών Αφρικής

20:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Πόρτο Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Νάπολι – Μπολόνια Super Cup Ιταλίας Τελικός

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Μπρέσια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Εσπανιόλ La Liga

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Φαμαλικάο Liga Portugal

07:02 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

05:48 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

05:43 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

05:38 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

