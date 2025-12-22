Τραγωδία στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε ανατροπή λεωφορείου

  • Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Ιάβα της Ινδονησίας, όταν τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο που μετέφερε συνολικά 34 επιβάτες έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο διαχωριστικό και στη συνέχεια ανετράπη.
  • Η Ινδονησία έχει μακρύ ιστορικό θανατηφόρων τροχαίων, καθώς πολλά από τα οχήματα που κυκλοφορούν είναι παλιά και κακοσυντηρημένα, ενώ η παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αποτελεί καθημερινό φαινόμενο.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε ανατροπή λεωφορείου

Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Ιάβα της Ινδονησίας, όταν τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο που μετέφερε συνολικά 34 επιβάτες έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο διαχωριστικό και στη συνέχεια ανετράπη. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, το όχημα εκτελούσε το δρομολόγιο από την Τζακάρτα προς τη Γιογκιακάρτα, μία ιστορική πόλη που υπήρξε βασιλική πρωτεύουσα.

Η Ινδονησία έχει μακρύ ιστορικό θανατηφόρων τροχαίων, καθώς πολλά από τα οχήματα που κυκλοφορούν είναι παλιά και κακοσυντηρημένα, ενώ η παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο. Αντίστοιχα, το 2019, τουλάχιστον 35 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι στο νησί Σουμάτρα.

Πηγή: Associated Press

