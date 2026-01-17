Οι αθλητικές μεταδόσεις 17/1/2026

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/1/2025):

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – Οδυσσέας Μοσχάτου Ποδόσφαιρο Γυναικών

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Λέστερ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga

15:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports HD Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι GBL

16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 5HD Τότεναμ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ερόκσπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Όξφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπιλμπάο La Liga

17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Τουρκία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Σασουόλο Serie A

19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports Prime Λειψία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Οβιέδο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντερτόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 Novasports Prime Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal

