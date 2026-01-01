Οι αθλητικές μεταδόσεις 1/1/2026

Αθλητικές μεταδόσεις

Ματς από τα αγγλικά πρωταθλήματα περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/1/2026):

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σαουθάμπτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γουίκομ – Κάρντιφ Sky Bet EFL League One

19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Λιντς Premier League

19:30 Novasports Prime Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports Prime Μπρέντφορντ – Τότεναμ Premier League

