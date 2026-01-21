Να μ’ αγαπάς: Ο Ορφέας «ξυπνά» με αμνησία – Διπλό επεισόδιο απόψε

Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή για τον πυροβολισμό του Ορφέα και εκείνος δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε, στο αποψινό διπλό επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” στις 20:00 στον Alpha.

Η Φωτεινή συλλαμβάνεται ως βασική ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, γεγονός που συνταράσσει και διχάζει τις δύο οικογένειες. Ο Θεόφιλος ζητά εκδίκηση, ενώ ο Άγγελος και ο Λευτέρης παλεύουν να τη στηρίξουν.

Την υπόθεση αναλαμβάνει η έμπιστη δικηγόρος του Άγγελου και την καθοδηγούν να μην «σπάσει» και να μην παραδεχτεί τίποτα. Στο μεταξύ, η Ζωή βυθίζεται στην απόγνωση και προσπαθεί να κρατήσει την πίστη της. Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή, όπου γνωρίζει τις συγκρατούμενές της που καταλαβαίνουν πως είναι έγκυος.

Ο Θεόφιλος και ο Άγγελος συγκρούονται ανοιχτά, ενώ η οικογένεια Καλλιγά μοιάζει να ξαναδένει προσωρινά γύρω από τον Ορφέα.

Ο Ορφέας ανοίγει τα μάτια, έχει διαφύγει το κίνδυνο κι όλοι ανακουφίζονται, όταν όμως τον επισκέπτεται ο εισαγγελέας και τον ρωτάει αν τον πυροβόλησε η Φωτεινή μένει έκπληκτος και λέει ότι δεν θυμάται.

Ο Ορφέας δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε. Οι γιατροί μιλούν για διασχιστική αμνησία. Η Φωτεινή βασανίζεται στη φυλακή, ενώ η Ζωή και η Νικαίτη συγκρούονται.

Ο Άγγελος μαθαίνει από τη Στυλιανή πληροφορίες που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση. Η Νικαίτη ακούει το κρυφό τηλεφώνημα της Στυλιανής στον Άγγελο. Ο Χάρης αναλαμβάνει δράση για τις επιχειρήσεις, ενώ ο Θεόφιλος είναι σε απόγνωση. Φωτεινή και Ορφέας συναντιούνται..

Άγγελος και Αχιλλέας στέκονται στο πλευρό της Φωτεινής…

Η Εβίτα συγκρούεται με την Ζωή μετά το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA που της παρουσίασε η Σοφία…

Δείτε το trailer: