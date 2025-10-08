«Να μ’ αγαπάς»: Ο Λευτέρης και η Φωτεινή συναντούν τη μητέρα τους – Απόψε στις 20:00 στον Alpha

«Να μ' αγαπάς»: Ο Λευτέρης και η Φωτεινή συναντούν τη μητέρα τους – Απόψε στις 20:00 στον Alpha

Ο Θεόφιλος ανακοινώνει σε όλους τον αρραβώνα του Ορφέα με την Άννα, στο σημερινό επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” στις 20:00 στον Alpha.

 Ο Θεόφιλος και ο Ορφέας σπεύδουν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατείται ο Χάρης. Η απροσδόκητη κρίση κάνει την οικογένεια Καλλιγά να ξημερωθεί στο νοσοκομείο της πόλης. Μετά τις αποκαλύψεις του πατέρα του ο Ορφέας υπόσχεται να μείνει στο Ναύπλιο.

Η ανακοίνωση του αρραβώνα Άννας και Ορφέα πέφτει σαν βόμβα προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις, ενώ αποκαλύπτονται σκοτεινά μυστικά για το παρελθόν της Άννας και τα χρέη των επιχειρήσεων.

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αποκαλύπτονται στη Ζωή ως τα εγκαταλελειμμένα δίδυμα παιδιά της, φέρνοντας νέα δραματική ανατροπή.

 Η Φωτεινή ζητά από τον Λευτέρη να φύγουν και να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος της λέει πως αν μέσα στις επόμενες πέντε μέρες δεν έχουν καταφέρει να μιλήσουν με τη μητέρα τους θα φύγουν…

