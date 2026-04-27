Να μ΄αγαπάς: Ο Λευτέρης ενημερώνεται από τον γιατρό ότι πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα

Ζωή και Φωτεινή ανησυχούν για τον Λευτέρη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.
Η Ζωή και η Φωτεινή ανησυχούν έντονα για τον Λευτέρη και ενημερώνουν τον Άγγελο, ο οποίος αναλαμβάνει αμέσως δράση.
Νιώθοντας ενοχές που δεν κατάλαβε νωρίτερα την σοβαρότητα της κατάστασης, τον παίρνει σχεδόν με το ζόρι και τον πηγαίνει σε δικό του νευροχειρουργό. Παράλληλα, η Σοφία συνεχίζει το επικίνδυνο φλερτ με τον Μιχάλη.
Ο Χάρης ρωτάει τον Θεόφιλο για τις κακές κριτικές στο ξενοδοχείο, αλλά εκείνος αρνείται κάθε ανάμιξη.
Ο Ορφέας προσπαθεί να στηρίξει τη Φωτεινή, που ανησυχεί για τον αδελφό της. Όλοι καταλαβαίνουν πως οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές.
Ο Λευτέρης ενημερώνεται από τον γιατρό ότι πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα
Ο Θεόφιλος αρχίζει να ζηλεύει την Βέρα
