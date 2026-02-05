LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 5/2/2026 Enikos Newsroom 09:58, Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μελάνια Τραμπ: Επιγραφή σε κινηματογράφο εξόργισε την Amazon και ακύρωσε τις προβολές της ταινίας – «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις» Απαγορευτικό απόπλου και μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια πλοίων λόγω ισχυρών ανέμων Αθήνα: Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας που εξωθούσαν αλλοδαπούς άνδρες στην επαιτεία – Βίντεο από τη δράση τους

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 5 λεπτά πριν Τρίκαλα: Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Δείτε φωτογραφίες 1 ώρα πριν Γερμανία: Θρήνος και οργή για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του ελεγκτή εισιτήριων από 26χρονο Έλληνα – «Είδαν τον πατέρα τους να πεθαίνει» 3 ώρες πριν Αίγινα: Ένταση και διαμαρτυρίες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νερό – Η απόφαση για αναστολή πληρωμής των λογαριασμών 2 ώρες πριν Αθήνα: Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας που εξωθούσαν αλλοδαπούς άνδρες στην επαιτεία – Βίντεο από τη δράση τους 2 ώρες πριν Μελάνια Τραμπ: Επιγραφή σε κινηματογράφο εξόργισε την Amazon και ακύρωσε τις προβολές της ταινίας – «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις» 5 ώρες πριν Εγκέφαλος: Η απλή δραστηριότητα που επιβραδύνει την βιολογική γήρανση, σύμφωνα με μελέτη 8 ώρες πριν Ζώδια 5/2: Καρκίνοι, ώρα να μιλήσετε – Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια σήμερα 3 ώρες πριν Μπορεί ο Παρθενώνας να είναι ένα «αναποδογυρισμένο πλοίο»; Νέα θεωρία ανατρέπει την ιστορία της Αρχιτεκτονικής των αρχαίων ελληνικών ναών 19 ώρες πριν Νέα εποχή στα καταστήματα Allwyn με Instant Win και κέρδη στη στιγμή – Χιλιάδες τυχεροί διεκδικούν κέρδη έως 500 ευρώ εντελώς δωρεάν 19 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων θα βρει το ελάφι σε 17 δευτερόλεπτα 1 λεπτό πριν Τραγωδία στα Τέμπη: Στη Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης – Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συγγενών 5 λεπτά πριν Τρίκαλα: Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Δείτε φωτογραφίες 10 λεπτά πριν Γκίκας για Χίο στον Realfm 97,8: Οι μετανάστες στις πρώτες καταθέσεις τους είπαν ότι είδαν ένα φως και μετά άκουσαν «μπαμ» – Τι απάντησε για τις κάμερες 16 λεπτά πριν Euroleague: Στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός για να συνεχίσει το σερί νικών – Η ώρα του αγώνα και οι απουσίες ENIKOS NETWORK Σφοδρές αντιδράσεις για το διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ με τον «ΑΙ χρήστη ναρκωτικών» Ουρολοιμώξεις: Ποια διατροφή αυξάνει τις υποτροπές – Πώς να τις προλάβουμε Ειδικό επίδομα ύψους 1.475 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»» περισσότερα 05:43 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026 Οι αθλητικές εφημερίδες 5/2/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 5/2/2026. 20:19 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026 Eurovision 2026: Θα το… φέρει το «Ferto» του Akyla; Δείτε ποια θέση κατέχει στα ευρωπαϊκά προγνωστικά Πριν καλά-καλά ανακοινωθούν όλα τα κομμάτια του διαγωνισμού της φετινής Eurovision και πριν ακ... 19:50 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026 Να μ' αγαπάς: Ο Άγγελος τινάζει στον αέρα τη συμφωνία πώλησης των επιχειρήσεων Η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων στο νέο επεισόδιο της σειράς "Να μ΄αγ... 18:22 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026 Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Junior Achievement Greece και επενδύει στη νέα γενιά Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Junior Achieve... Ειδικό επίδομα ύψους 1.475 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ Καρναβάλι – Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας 2026: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν Συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα Συμφωνία συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά υπέγραψαν ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Στόχος η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα MUST READ Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι» Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα