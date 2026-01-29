LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 29/1/2026 Enikos Newsroom 09:58, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Επίδομα «μετακόμισης»: Οδηγός με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα ποσά Μινεάπολη: Νέα κλιμάκωση Τραμπ μετά την πρόσκαιρη αλλαγή τόνου – Απειλές για «περισσότερες συλλήψεις» σε μια πόλη «υπό κατοχή» Συνταγή για το viral cheescake που γίνεται με μόλις δύο συστατικά σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 2 ώρες πριν Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Στο μικροσκόπιο η ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις που μετέφεραν προπάνιο – Σήμερα οι κηδείες τριών εργατριών 3 ώρες πριν Τραγωδία στη Ρουμανία: Επαναπατρίζονται οι σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ – «Ραντεβού στο αεροδρόμιο Μακεδονία» 2 ώρες πριν Ιράν: Συμφωνία ή σύγκρουση το μήνυμα του Τραμπ στην Τεχεράνη – Οι 3 απαιτήσεις των ΗΠΑ για να μην επιτεθούν «με ταχύτητα και βία» 3 ώρες πριν Η Πορτογαλία επενδύει στην άμυνά της μέσω της Τουρκίας: Πλοία και UAV’s – Το «made in Europe» που κλυδωνίζεται 1 ώρα πριν Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε συναγωγή την ώρα θρησκευτικής εορτής – Δείτε το βίντεο 4 ώρες πριν Ξηρά και σκασμένα χέρια: Τα 3 συστατικά που χρειάζεστε για άμεση ανακούφιση, σύμφωνα με ειδικούς 2 ώρες πριν Μπορεί η Πυραμίδα του Χέοπα να είναι αρχαιότερη απ’ ό,τι νομίζουμε; – Νέα μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα 1 ώρα πριν Βγήκε ραντεβού και η κοπέλα έφερε μαζί τους γονείς της – «Άρχισαν την ανάκριση, θα μείνω για πάντα single» 15 λεπτά πριν Τα 3 ζώδια που νιώθουν ξανά ευτυχισμένα – «Δεν φοβάστε να αγαπήσετε ή να αγαπηθείτε» 4 λεπτά πριν Τηλεθέαση (28/1): Ο αγώνας του Ολυμπιακού πρώτος στους πίνακες 9 λεπτά πριν Άγκυρα: Επαναφέρει στο προσκήνιο την «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ 15 λεπτά πριν Τα 3 ζώδια που νιώθουν ξανά ευτυχισμένα – «Δεν φοβάστε να αγαπήσετε ή να αγαπηθείτε» 16 λεπτά πριν Η κακοκαιρία Kristin «χτύπησε» την Ηλεία: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια – Δείτε φωτογραφίες ENIKOS NETWORK Ενίσχυση του ΕΣΥ με 5.000 προσλήψεις και κίνητρα για γιατρούς στα μικρά νησιά Η αλλαγή στο περπάτημα που μπορεί να είναι ένδειξη άνοιας e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως αύριο Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Τι θα ισχύσει για τον επόμενο μήνα Συναγερμός: Διέρρευσαν 48 εκατομμύρια στοιχεία σύνδεσης Gmail – Τι λένε οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας Ζώντας σαν σουλτάνοι: Οι καλομαθημένες αδέσποτες γάτες της Κωνσταντινούπολης περισσότερα 08:56 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 Ουγγαρέζος για Κατσαρίδη: «Ούτε προσβάλλω, ούτε μιλάω επί προσωπικού» Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έδωσε τη δική του απάντηση μετά το χθεσινό ξέσπασμα του Πάνου Κατσαρίδη ... 07:00 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το... 22:50 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Το παιχνίδι της εκδίκησης μόλις ξεκινά – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου στις ... 20:56 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 HOTΕΛ ΕΛVIRA: O Χάρι κάνει ό,τι μπορεί για να πλησιάσει ξανά την Ελβίρα To HOTΕΛ ΕΛVIRA ανοίγει και πάλι τις πόρτες του και επιστρέφει με νέα επεισόδια το Σάββατο 31 ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 λεπτά πριν Τηλεθέαση (28/1): Ο αγώνας του Ολυμπιακού πρώτος στους... 9 λεπτά πριν Άγκυρα: Επαναφέρει στο προσκήνιο την «τουρκική... 15 λεπτά πριν Τα 3 ζώδια που νιώθουν ξανά ευτυχισμένα – «Δεν... 16 λεπτά πριν Η κακοκαιρία Kristin «χτύπησε» την Ηλεία: Δρόμοι... 27 λεπτά πριν Τηλεθέαση (28/1): Σκαμπανεβάσματα στην πρωινή... 35 λεπτά πριν Αθηνά Ωνάση: Η ζωή σε φάρμα στην Ολλανδία μακριά από τα... 41 λεπτά πριν Αθήνα: Τρόμος για ζευγάρι που «σήκωνε» λεφτά από ΑΤΜ... 48 λεπτά πριν Μελάνια: «Ο Τραμπ είναι ενωτικός» – Αποκάλυψε ότι ο... e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως αύριο Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Τι θα ισχύσει για τον επόμενο μήνα Επίδομα «μετακόμισης»: Οδηγός με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα ποσά Επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες: Ζητούν να επανέλθει η ρύθμιση σε 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι