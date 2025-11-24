LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 24/11/2025 Enikos Newsroom 09:58, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Δολοφονία Λάλα: Δεξίωση σε πολυτελή μεζονέτα διοργάνωσε ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες μετά την εκτέλεση Αλλάζει πίστα η Βασιλίτσα: Ο επενδυτικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου των Γρεβενών Ηράκλειο: Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατο του 2χρονου κοριτσιού – Σήμερα το τελευταίο αντίο σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 26 λεπτά πριν ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη 6 ώρες πριν Αλέξης Τσίπρας – «Ιθάκη»: Το τηλεφώνημα από τον Ομπάμα – «Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά» 52 λεπτά πριν Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα 1 ώρα πριν Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας 4 ώρες πριν Χαρίτσης στον Realfm 97,8: Ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα με ακριβή τρόπο – Αν είχε παραμείνει θα ήταν μία διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα 6 ώρες πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Ώρα να αναλάβετε δράση και να κάνετε μία αλλαγή» 5 ώρες πριν Τα 8 «σιωπηλά» σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος ζηλεύει, αλλά το κρύβει καλά 4 ώρες πριν Απώλεια βάρους: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 30 κιλά και ανέστρεψε τον διαβήτη χωρίς στερήσεις – «Ήθελα μια υγιή και μακρά ζωή» 59 λεπτά πριν Κρύσταλλοι 3,3 δισ. ετών αποκαλύπτουν το κρυφό τεκτονικό παρελθόν της Γης 3 λεπτά πριν Ζέτα Μακρυπούλια: Διακαναλική παρουσία μέσα στον Δεκέμβριο 8 λεπτά πριν Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική αφθονία έως τις 30 Νοεμβρίου – «Τέλος τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις» 13 λεπτά πριν Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο – Οι πέντε είναι ανήλικοι 18 λεπτά πριν Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI – Τα θέματα που συζήτησαν 23 λεπτά πριν Καστοριά: Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων της λίμνης – Αποκατάσταση των αναχωμάτων ενόψει της νέας κακοκαιρίας ENIKOS NETWORK A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ 10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ... Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones περισσότερα 16:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 Ζέτα Μακρυπούλια: Διακαναλική παρουσία μέσα στον Δεκέμβριο Διακαναλική παρουσία θα έχει μέσα στον Δεκέμβριο η Ζέτα Μακρυπούλια, σύμφωνα με την Reallife. ... 15:30 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 Στην prime time του ΑΝΤ1 θα βρεθεί η Ελένη Τσολάκη Από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 στην prime time του καναλιού θα βρεθεί προσεχώς η Ελέν... 15:22 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ – Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι, η επόμενη μέρα για τον Τύπο Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΙΗΕΑ με τίτλο R... 14:41 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ Ο Γιάμαρης έρχεται επιτέλους πρόσωπο µε πρόσωπο µε την Αγγελική Δρόσου, στο νέο επεισόδιο της ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική αφθονία... 13 λεπτά πριν Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό... 18 λεπτά πριν Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον διευθύνοντα... 23 λεπτά πριν Καστοριά: Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων... 26 λεπτά πριν ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας»... 28 λεπτά πριν Τι σημαίνει η φράση «Εξ απαλών ονύχων» – Το συχνό... 33 λεπτά πριν Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Στο... 38 λεπτά πριν Στην prime time του ΑΝΤ1 θα βρεθεί η Ελένη Τσολάκη 43 λεπτά πριν Το Champions League επιστρέφει με σούπερ προσφορά* και... Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασίας Ακίνητα: Τι θα ισχύσει το 2026 για τις μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές ΕΝΦΙΑ: Ποιοι μπορούν να κερδίσουν έκπτωση και πώς ΔΥΠΑ: Λήγει αύριο η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων σχετικά με το επίδομα των 3.250 ευρώ – Ποιους αφορά MUST READ Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα