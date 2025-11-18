LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 18/11/2025 Enikos Newsroom 09:58, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Γιάννης Μπέζος: Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων Μητσοτάκης: Έκτακτη ενίσχυση έως το τέλος του έτους για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από ευλογιά Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου ή τέλος» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Βορίζια: Συνελήφθη ακόμη ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 2 ώρες πριν Μητσοτάκης: Θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό έως το τέλος του έτους – Η ακρίβεια είναι παγκόσμια 3 ώρες πριν Γάζα: Εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ το σχέδιο Τραμπ – Οι αλλαγές που φέρνει η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα ερωτήματα που γεννά 3 ώρες πριν Σπίτι μου 2: Όλες οι αλλαγές που έρχονται, ποιοι θα ωφεληθούν – Αναλυτικός οδηγός με 35 ερωτήσεις και απαντήσεις 3 ώρες πριν Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Καταθέτει στη ΓΑΔΑ σήμερα ο επιχειρηματίας «κλειδί» – Τα πρόσωπα που πέρασαν από το γραφείο της ανακρίτριας 5 ώρες πριν Πονόλαιμος: Γιατρός αποκαλύπτει ένα κόλπο των 15 δευτερολέπτων για άμεση ανακούφιση με 2 μόνο υλικά 3 ώρες πριν Ανακαλύψεις 4.500 ετών στην Τροία ρίχνουν φως σε έναν πολυσυζητημένο θησαυρό που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα 4 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε αετίσια ματιά θα βρείτε τις 3 κουκουβάγιες σε 7 δευτερόλεπτα 2 ώρες πριν Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου ή τέλος» 58 δευτερόλεπτα πριν Θεσσαλονίκη: Ξανά σε δίκη γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής για revenge porn 6 λεπτά πριν Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 18/11/2025 15 λεπτά πριν Νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα ο Αντώνης Καμάρας 24 λεπτά πριν Κέλλυ Κελεκίδου: «Όσες φορές βλέπω τη μητέρα μου στον ύπνο μου, μου στέλνει κάποιο μήνυμα – Πάντα το ψάχνω» 32 λεπτά πριν «Parasocial»: Η λέξη της χρονιάς για το Cambridge Dictionary – Πώς η Τέιλορ Σουίφτ και το AI έφεραν τον όρο στην κορυφή ENIKOS NETWORK ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 279 φάρμακα τον Οκτώβριο Μικροβιακή Αντοχή: Η Ελλάδα στη δυσμενέστερη θέση στην Ευρώπη Μητσοτάκης για στεγαστικό: Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα στήριξης Hellenic Train: Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι Νέα εκστρατεία EVALUSION ClickFix διανέμει κακόβουλα λογισμικά – Τι είναι το Amatera Stealer και το NetSupport RAT Τι συνέβη στον διατηρημένο μεγάλο λευκό καρχαρία που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο πάρκο άγριας ζωής περισσότερα 10:39 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 18/11/2025 Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 18 Νο... 08:00 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά... 07:01 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ... 22:07 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Αντώνης Ρέμος – Την Πέμπτη στις 24:00 Ο Αντώνης Ρέμος θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέμπτη 20... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6 λεπτά πριν Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 18/11/2025 15 λεπτά πριν Νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα ο... 24 λεπτά πριν Κέλλυ Κελεκίδου: «Όσες φορές βλέπω τη μητέρα μου στον... 32 λεπτά πριν «Parasocial»: Η λέξη της χρονιάς για το Cambridge Dictionary – Πώς... 38 λεπτά πριν Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno: «Έχω ένα θέμα μια... 45 λεπτά πριν Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – «Οι ψευδαισθήσεις... 55 λεπτά πριν Νέος Κόσμος: Δύο άνδρες προσήχθησαν για τον θάνατο του... 59 λεπτά πριν Σοκ στην Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό Μητσοτάκης για στεγαστικό: Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα στήριξης Hellenic Train: Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι Εφορία: Έρχεται νέο μπαράζ πλειστηριασμών ακινήτων -Ποιους οφειλέτες αφορά Καιρός: Bροχές και καταιγίδες από σήμερα – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν Οι αθλητικές εφημερίδες 18/11/2025 MUST READ Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα